خود باوری در روابط عمومی ها تقویت شود/ نقش موثر رسانه در کاهش جرم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محد قاسم عین الکمالی عصر سه شنبه در همایش مسئولان و رابطان روابط عمومی دستگاه های تابعه قوه قضائیه استان سمنان که با حضور نمایندگان رسانه ها در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری کل استان برگزار شد، ضمن تبریک هفته روابط عمومی به فعالان در این عرصه اظهار داشت: امروزه در دنیا اصل علم ارتباطات یک امر اجتناب ناپذیر است.

وی با اشاره به این مطلب که در دنیای مدرن امروزی کسی تردیدی در جایگاه علم ارتباطات ندارد افزود: اگر در گذشته رمز موفقیت هر انسانی بستگی به ضریب هوشی داشت اما امروز صحبت از آن است که تنها ۲۵ در صد موفقیت به ضریب هوشی و ۷۵ در صد مربوط به ارتباطات انسان ها است.

معاون فرهنگی دادگستری کل استان سمنان با تاکید بر اینکه یک پیوند معناداری بین روابط عمومی ها و دستگاه ها وجود دارد، اذعان داشت : این حلقه دستگاه و سازمان را با مستخدمان و مخاطبان خودش پیوند می دهد و این جایگاه و عملکرد بسیار مهم است.

عین الکمالی از روابط عمومی ها خواستار شناخت دستگاه خود و مسئولانه و صادقانه عمل کردن شد و گفت: یک فعال روابط عمومی باید از قدرت تحلیل مناسبی برخوردار باشد.

وی با بیان این مطلب که روابط عمومی توجیح گر که در آن پنهان کاری وجود دارد و نقص ها دیده نمی شود و همچنین روابط عمومی تبیین گر که فقط اوضاع و احوال جاری را روایت می کند مناسب سازمانها و خواسته های امروز مردم در عصر ارتباطات نیستند گفت: بهترین روابط عمومی، روابط عمومی تحلیل گرا است که ضمن پویایی و خلاقیت دارای پیشگام بوده و از قدرت تحلیل مناسب برخوردار است و در شرایط نیاز امکان عکس العمل و اقدام مناسب را دارد.

عین الکمالی استمرار در برنامه ریزی، اخلاق مداری و توان گفتاری و نوشتاری را از مهمترین ویژگی یک روابط عمومی خوب دانست و گفت: روابط عمومی ها بازوی فکری مدیریت دستگاه ها هستند و باید راهکار هایی را برای پیشرفت و موفقیت دستگاه ها ارائه دهند.

دبیر کمیته اطلاع رسانی قوه قضائیه در استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به سخن پیامبر اسلام حضرت محمد ص که برکرامت های اخلاقی و خوبی های آن برانگیخته شده ام اظهار داشت: روابط عمومی بیشتر از اینکه یک حرفه و شغل و رشته ی دانشگاهی بحساب بیاید یک ویژگی اخلاقی است.

محمد صدیقی نیا با بیان اینکه افرادی که برای تصدی این حرفه انتخاب می شوند باید بیش از تحصیلات علمی، رفتار عملی و اخلاقی در این راستا داشته باشند گفت: کارگزاران روابط عمومی باید بتوانند دو انتظار مهم از جمله توجه همدلانه و دلسوزانه به مردم و مراجعین را در کنار تلاش برای دستیابی به اهداف و برنامه های سازمانی را درکنار هم برآورده سازند.

وی روابط عمومی را به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان دانست و بیان داشت: روابط عمومی امروز جایگاه مناسبی در سازمانها و ادارات به ویژه در دستگاه قضایی دارد و مدیران بخش های مختلف امروزه به کارکرد مفید و چند وجهی این حوزه واقف هستند.

سرپرست مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستر ی کل استان سمنان با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان همدلی و همزبانی بین دولت و ملت افزود: باید امسال برای همکاری، همدلی و صمیمیت بیشتر بین مسئولان و مردم تلاش شود که در این مسیر مهمترین نقش را حوزه روابط عمومی در هر سازمانی برعهده دارد.

صدیقی نیا ضمن بیان اینکه روابط عمومی با توجه به موقعیت های مختلفی که در آن قرار می گیرد، نقش، تعریف و وظایف مختلفی را بر عهده دارد افزود: در یک جمع بندی کلی می توانیم روابط عمومی را دستیابی به هنری تعریف کنیم که با استفاده از مدیریت علمی روز جهان، رعایت اصول برنامه ریزی، اخلاق حرفه ای، برای کار آمدی و تاثیر مطلوب در سطوح مختلف مخاطبان می کوشد.

عضو انجمن روابط عمومی ایران با اشاره به اینکه در یک سازمان اطلاع یابی و اطلاع رسانی، ایجاد ارتباط و نفوذ در افکار عمومی از وظایف روابط عمومی هاست ابراز داشت: تنها هدف ما ایجاد حساسیت برای دستگاه های متولی و مردم جامعه است.

صدیقی نیا تصریح کرد: جای بسی افتخار است که از توانمند ترین، پرانرژی و پرنشاط ترین همکاران در حوزه های مختلف به عنوان مسئول و یا رابط روابط عمومی در ادارات تابعه و حوزه های قضایی استان سمنان بهره می بریم.

دبیر کمیته اطلاع رسانی قوه قضائیه در استان سمنان با اشاره به تعیین اهداف راهبردی مختص حوزه روابط عمومی در برنامه عملیاتی در سال گذشته اذعان داشت: تدوین ۱۸ عنوان برنامه عملیاتی در زمینه اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی، ایجاد بستر مشارکت کارکنان و سیستم پیشنهاد و انتقاد، همکاری در برنامه های آموزشی، فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم، انجام طرح رضایت سنجی از مراجعان، انعکاس ۱۲۲ عنوان خبر در بیش از ۲۱ پایگاه اطلاع رسانی، خبری و مطبوعات، همکاری در پژوهش، نویسندگی و تهیه فیلم های مستند، سینمایی و برنامه های گفتگو محور تلویزیونی با موضوعات کاهش آسیب های اجتماعی و وقوع جرائم، همکاری در تامین و اعزام کارشناسان خبره و مجرب قضایی استان در چهار برنامه زنده شبکه سه سیما و بیش از ۱۸ عنوان برنامه ی مختلف شبکه استانی، همکاری در تولید ۵۰ برنامه گفتگو محور رادیویی با موضوع حقوقی و قضایی از جمله اقدامات و تلاش های مدیریت روابط عمومی و رابطان فعال بخش های مختلف در دستگاه قضایی استان طی سال گذشته بود.

صدیقی نیا از رشد شش درصدی انعکاس خبر و گزارش دادگستری کل استان سمنان نسبت به سال گذشته خبر داد.

در این همایش مسئولان روابط عمومی ادارات تابعه قوه قضائیه استان سمنان در خصوص برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری جلسات مستمر روابط عمومی ها و ... به بحث و تبادل نظر پرداختند و در پایان از رابطان فعال و مسئولان روابط عمومی های دستگاه قضایی استان سمنان که در ارزیابی سال ۹۳موفق به کسب رتبه شده بودند تجلیل شد.