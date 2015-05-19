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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۹:۲۱

سرپرست دفتر مطالعات و دانش سینمایی منصوب شد

سرپرست دفتر مطالعات و دانش سینمایی منصوب شد

رییس سازمان سینمایی طی حکمی جواد صباغ جدید را به عنوان سرپرست دفتر مطالعات و دانش سینمایی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی استقرار سیدروح الله حسینی در مدرسه ملی سینمای ایران به عنوان مدیر اجرایی و دبیر شورای علمی، حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی، ضمن تقدیر از خدمات وی در دوران تصدی مدیرکلی دفتر مطالعات و دانش سینمایی، جواد صباغ جدید را به عنوان سرپرست این دفتر منصوب کرد.

متن حکم یاد شده به شرح زیر است:

به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان سرپرست دفتر مطالعات و دانش سینمایی منصوب می شوید. بدیهی است حمایت و نظارت بر آموزشگاه های سینمایی و تلاش برای توانمندسازی آنها در تربیت جوانان خلاق و هنرمند در عرصه های متنوع مورد نیاز سینمای کشور و انجام مطالعات و پژوهش ها به منظور ارتقای بنیادهای فکری سینمای ملی از جمله وظایفی است که امیدوارم با دقت و جدیت مورد اهتمام قرار گیرد.

لازم می دانم از زحمات و تلاش های مؤثر جناب آقای دکتر روح الله حسینی در مدت مسئولیت این دفتر تقدیر کنم.

موفقیت شما را از خداوند منان خواهانم.

کد مطلب 2585700
عطیه موذن

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