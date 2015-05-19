سومین طرح ملی «کوثر رسالت » در اردبیل آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دبیرخانه کانون های مساجد نادر سقا بعد از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر افزود: این طرح در چهار بخش نقاشی، تفسیر سوره مبارکه کوثر، نمایشنامه نویسی و عکاسی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۵۰۰ اثر نقاشی به دبیرخانه ارسال شده است، افزود: مسابقه نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان در دو رده سنی هفت تا ۱۲ سال و ۱۳ تا ۱۸ سال برگزار می شود.

به گفته مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان شرکت کنندگان در انتخاب نوع و قالب نقاشی آزاد بوده و باید آثار خود را در قالب برگه مخصوص یا صفحه A۴ به آدرس دبیرخانه ارسال کنند.

سقا در تشریح بخشعکاسی افزود: در این بخش، عکاسی در دو گروه حرفه ای و آماتور است که عکس های منتخب پس از داوری جهت شرکت در نمایشگاه عکس طرح کوثر رسالت باید چاپ و در اختیار دبیرخانه قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه علاقمندان بخش نمایشنامه نویسی می توانند با توجه به موضوع مسابقه در این بخش شرکت کنند، تصریح کرد: آثار آنها نباید قبلاً در جشنواره و طرح ملی و یا استانی شرکت داده شود.

به گفته مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان علاقمندان بخش پیامک می توانند با مراجعه به کتاب کوثر قرآن تألیف حجت الاسلام والمسلمین قرائتی یا به پایگاه اطلاع رسانی طرح متن تفسیر سوره مبارکه کوثر، سؤالات مسابقه را دریافت کنند.

وی با اذعان به ارسال شش هزار پیامک افزود:در ادامه با ارسال یک عدد هشت رقمی از چپ به راست به شماره ۱۰۰۰۸۹۴۰۴۵۱ با ذكر نام و نام خانوادگی، نشانی و استان محل سكونت در مسابقه شرکت کنند.

سقا با اشاره به اینکه مسابقه نقاشی از دیگر بخش های این طرح ملی است، گفت: علاقمندان می توانند با توجه به موضوعات این بخش حضرت زهرا(س)، من حجابم را دوست دارم، مادران آسمانی، انس با قرآن و نماز و مسجد محله ما شرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه علاقمندان می توانند تا ۲۵ مرداد سال جاری آثار خود به دبیرخانه این طرح ارسال کنند، تصریح کرد: جزئیات طرح ملی کوثر رسالت در پایگاه اطلاع رسانی www.javananemasajed.ir درج شده است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساحد استان افزود: دبیرخانه به آدرس پل یعقوبیه به طرف چهارراه یاقوت، پلاک ۲۳۰، کدپستی ۵۶۱۳۷۱۷۸۳۶ آماده دریافت آثار است.