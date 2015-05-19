به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، حجت الاسلام محمد صادق صالحی منش ظهر سه‌شنبه در بازدید از معاونت عمرانی استانداری قم ضمن دریافت گزارشات مسائل عمرانی، طی سخنانی بر تلاش همه دستگاه‌های مدیریت شهری برای پیشرفت و توسعه استان قم تاکید کرد.

نماینده عالی دولت در استان، با اشاره به وظیفه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مبنی بر هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، گفت: این معاونت به عنوان مغز متفکر استان در زمینه مسائل عمرانی باید نقش خود را بخوبی ایفا نماید.

وی با بیان اینکه نگاه فراملی به قم وجود دارد، این شهر را خاستگاه انقلاب و مرکز جهان تشیع عنوان کرد و گفت: حضور سالانه 20 میلیون زائر در این شهر گواه نگاه ویژه ملت ایران به این استان است.

حجت الاسلام صالحی منش، پروژه‌های مترو و منوریل را به عنوان اولویت‌های مهم عمرانی استان قم مورد توجه قرار داد و افزود: مترو به عنوان یک زیرساخت ضروری در حمل و نقل درون شهری باید هرچه زود‌تر به بهره برداری برسد.

وی در ادامه توسعه همه جانبه استان را مستلزم رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در قم دانست و با بیان اینکه این امر نیازمند ارائه ضمانت‌های لازم به سرمایه گذاران برای تسهیل در سرمایه گذاری است، گفت: شهرداری قم باید بیش از پیش به روانسازی امور توجه داشته باشد.

استاندار قم همچنین بر لزوم برنامه ریزی بلند مدت و سالیانه در معاونت عمرانی تأکید کرد و گفت: در صورت داشتن هدف مشخص و مجاهدت برای دستیابی به آن، شهری در خورشان کریمه اهل بیت(ع) را ایجاد خواهیم کرد.

وی مسئله صنوف مزاحم و مشاغل کاذب را نیز از دیگر معضلات استان قم عنوان و تصریح کرد: امیدواریم با ساماندهی این صنوف شاهد زیباسازی سیما و منظر قم در آینده نزدیک باشیم.