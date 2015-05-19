انتقاد معاون رئیس جمهور از تعداد کم شرکتهای دانش بنیان در لرستان

‌به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری عصر سه شنبه در ساعات پایانی حضور خود در استان لرستان در جمع خبرنگاران یکی از علت های سفر خود به لرستان را ناچیز بودن تعداد شرکت های دانش بنیان لرستان ثبت شده در سایت معاونت علمی و فناوری دانست و اظهار داشت: با توجه به ظرفیت لرستان در بخش های مختلف این تعداد کم شرکت ها قابل قبول نیست.

وی بیان داشت: امیدوار هستیم استان لرستان از زیرساخت هایی که در حوزه شرکت های دانش بنیان ایجاد شده است در تولید اشتغال به ویژه برای دانش آموختگان دانشگاهی بهره کافی را ببرد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بر ضرورت تغییر روش هایی که به صورت سنتی در امور پژوهشی استان صورت می گیرد تاکید کرد و گفت: یکی از مشکلات موجود در حوزه علم و فناوری این است که برخی فکر می کنند مخترعین را باید استخدام کرد.

ستاری با بیان اینکه ما از مخترعین انتظار داریم کار تجاری انجام دهند افزود: برای حمایت از مخترعین بایستی زمینه های لازم در راستای تاسیس یک شرکت دانش بنیان و ایجاد اشتغال در آن شرکت فراهم شود و روش حمایت از مخترع این نیست که او را جذب یک سازمان دولتی کرد زیرا در سازمان های دولتی نمی توان از توانمندی های مخترعین استفاده کرد.

وی با بیان اینکه ما در حوزه مخترعین مشکلی نداریم اضافه کرد: برای اینکه مخترعین بتوانند برای تجاری سازی محصول خود از تسهیلات بنیاد نخبگان و معاونت فناوری استفاده کنند لازم است که مراحل خاصی از جمله شرکت در جشنواره های استانی و موفقیت در آن ها را پشت سر بگذارند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به علل خروج نخبگان از کشور اشاره کرد و بیان داشت: این بحث به بی توجهی مسئولین مربوط نمی شود بلکه بحثی کلی است که در تمام دنیا اتفاق می افتد و بیشتر مربوط به کشورهایی می شود که اقتصاد آن ها بر پایه منابع نفتی پایه گذاری شده است.

ستاری افزود: در اقتصادی که پایه دانشی نداشته باشد ما حتی نیازی به دانشگاه نداریم چه برسد به اینکه بخواهیم در مورد حضور نخبه در آن کشورها صحبت کنیم لذا به علت اینکه اقتصاد کشورم ما اقتصادی دانش بنیان نیست پتانسیل جذب این افراد در کشور وجود ندارد.

وی ادامه داد: اقتصاد ما فاقد صنعت بوده و چیزی به نام صنعت در کشور ما وجود ندارد و در آن کارخانه داری می کنیم پس اگر مبانی اقتصادی کشور را نتوانیم عوض کنیم و به این سمت حرکت نکنیم نمی توانیم نخبگان را نیز نگه داریم.

رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور راه حل جلوگیری از خروج نخبگان به خارج از کشور را راه اندازی اکوسیستم فناوری و نوآوری در کشور دانست و افزود: گمان نکنیم با پول دادن به نخبگان می توان آن ها را در کشور نگه داشت و نباید انتظار داشت کشوری که اقتصاد نفتی دارد بتواند نخبه را نگه دارد.

ستاری با اشاره به اینکه ۴۷۹ نفر از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف در مرکز نوآوری این دانشگاه و در شرکت های خودشان بیمه شده و مشغول فعالیت هستند اضافه کرد: این افراد روزی ۱۸ ساعت در شرکت های خود با علاقه و انگیزه مشغول کار هستند.