به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فرهیخته عصر سه شنبه در حاشیه نشست هم اندیشی با علاقه مندان سرمایه گذاری در مشگین شهر تصریح کرد: طی سال های اخیر حمایت های قابل توجهی از طرح های سرمایه گذاری صورت پذیرفته و زمینه برای سرمایه گذاری تسهیل شده است.

وی مطالعه قابلیت های سرمایه گذاری و ارائه و معرفی آن در همایش های سرمایه گذاری شهرستان ها را بخشی از این اقدامات دانست و افزود: در هر شهرستان مهمترین فرصت های سرمایه گذاری در بخش گردشگی و توریسم به علاقه مندان معرفی می شود.

معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی استان مبلغ سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری ۴۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال عنوان و اضافه کرد: این رقم در پروژه های مختلف تعریف شده هزینه خواهد شد.

به گفته فرهیخته ۵۵ درصد سرمایه گذاری ها در شهرستان مشگین شهر و مابقی در مرکز استان است و میراث فرهنگی استان به دنبال تعریف جاذبه های سرمایه گذاری سایر شهرستان ها و مشارکت با بخش خصوصی است.

وی در خصوص قابلیت های سرمایه گذاری مشگین شهر به وجود پتانسیل های طبیعی از جمله کوه سبلان اشاره کرد و گفت: این شهرستان سرمایه های تاریخی و باستانی و فرهنگی قابل توجهی برای سرمایه گذاری دارد.