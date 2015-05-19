به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی عصر سه شنبه در دیدار علی اکبر محمد‌زاده رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اظهار داشت: اهمیت ورزش برای جوانان و تمام آحاد جامعه در هر سن و سالی واضح و مبرهن است و ورزش می‌تواند نقش بازدارندگی از امور ناسالم برای قشر جوان داشته باشد.

وی افزود: حفظ اخلاق اسلامی در ورزش اهمیت زیادی دارد و مسئولان ورزشی ما باید به حفظ اخلاق و منش پهلوانی در اماکن ورزشی و رویدادهایی که منعکس می‌شوند اهتمام داشته باشند.

استاد برجسته حوزه گفت: اگر مسئولان ورزش بتوانند اخلاق و ارتباط دوستانه و برادرانه که در گذشته در فضاهای ورزشی همچون زورخانه‌ها مشاهده می‌شد در ابعاد بزرگ‌تر تبیین کنند ورزشکاران ما تبدیل به اسوه‌های اخلاق و الگوی مناسبی برای جوانان می‌شوند و چه نیکوست که ورزشکاران به معلمان اخلاق تبدیل شوند.

آیت الله مکارم شیرازی بیان داشت: آثار و نتایج برخی حوادث تا مدت‌ها در جامعه می‌ماند برای مثال گاهی شنیده می‌شود که در فلان کشور در یک مسابقه فوتبال عده‌ای زخمی یا کشته شده‌اند در حالی که چنین مسائلی دور از حوزه اخلاقیات است و این مسائل نباید وارد ورزش شود.

وی عنوان کرد: ممکن است چیزهایی از فرهنگ غرب به کشور ما بیاید و ما در مواجهه با فرهنگ جدید یا ابزار جدید قسمت مفید و نیکوی آن را جذب کنیم و بخش غیر مفید و ناسازگار با فرهنگ اسلامی را از آن حذف کنیم و در مورد ورزش نیز همین طور است.

مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: مسئولان ورزش علاوه بر توجه به حفظ اخلاق در میادین ورزشی در میان ورزشکاران باید به فرهنگ و اخلاق تماشاگران نیز توجه کنند.

وی درباره حضور بانوان در ورزشگاه‌ها افزود: ما نمی‌توانیم هر کاری که غربی‌ها انجام می‌دهند انجام دهیم و با توجه به مبانی فرهنگ اسلامی خط قرمزهایی در دین ما وجود دارد که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد و حضور بانوان در ورزشگاه‌ها در کنار مردان با این مبانی هماهنگ نیست.