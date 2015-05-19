به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده با حمایت از ورود خودرو سازان برای خرید سرخابی های پایتخت گفت: یقین دارم همانطوری که دیگر تیم های وابسته به صنایع به خوبی اداره می شود، خودروسازان با خرید استقلال و پرسپولیس آنها را بهتر اداره می کنند و هواداران هم قطعا حمایت خواهند کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اغلب یا تمام تیم های خوب فوتبال چه در آذربایجان، اصفهان، خوزستان و تهران به نحوی وابسته به یکی از صنایع کشور هستند و همین حالا هم ایران خودرو و سایپا تیم دارند. وی با اشاره به اینکه درباره نحوه قیمت گذاری این دو تیم سوال کرده ام بیان داشت: قیمت گذاری با وزارت صنایع، کارخانه و خریدار نیست و سازمان خصوصی سازی با ضوابطی و براساس میزان اموال باشگاه و برند قیمت گذاری کرده است.

نعمت زاده تاکید کرد: موضوع خرید دو باشگاه ربطی به وضع بد خودرو سازها ندارد چرا که خودرو سازها روزی ۴ هزار خودرو تولید می کنند و توان مالی آنها چه ضعیف و چه قوی باشد به خاطر مسائل دیگری است. من در جلسه با اعضای کمیسیون صنایع مجلس خرید و برنده شدن دو خودرو ساز را خبردار شدم.