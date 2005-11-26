كاتوليكها درباره انتصاب اسقفهاي زن به انگليكنها هشدار دادند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، به دنبال درخواست مشتاقانه زنان در راستاي انتصاب اسقفهاي زنان، كليساي انگليكن در ماه ژوئيه اين فرآيند را آغاز كرد.

اين پيشنهاد براي پاسخ به درخواست دو سوم اكثريت مجلس عوام صورت گرفت و زماني كه به مرحله تصويب رسيد بايد هفت سال را پشت سربگذارد.

براساس گزارش خبرگزاري كاتوليك، اسقفهاي كاتوليك طي يك نامه رسمي خطاب به روحانيون انگليكن اظهار داشتند: انتصاب اسقفهاي زن خطريدشوار تحمل ناپذير است كه همانند هشدارهاي ديگر منتقدان مي تواند آسيب جبران ناپذيري به خارج و داخل جامعه انگليكن وارد كند.

اسقفهاي كاتوليك افزودند: انتصاب اسقفهاي زن مي تواند تلاشهاي اخير را در راه اتحاد ميان كليساهاي انگليكن و كاتوليك از بين ببرد، چرا كه اين امر كاملاً با توافقنامه هاي پيشين اين دو كليسا منافات دارد.

هشدارهاي مشابهي توسط واتيكان پيش از انتصاب زنان كشيش در سال 1992 به كليساي انگليكن اراده شده بود. اگرچه روابط اين دو كليسا در سالهاي اخير گرمتر شده اند اما اميد اتحاد ميان كليساي انگليكن و كاتوليك به روياي بسياري از كارشناسان كليسايي تبديل شده است.

براساس گزارش روزنامه كليساي انگليكن: لحن كاتوليكها در اين نامه رسمي به نحوي بوده است كه گويي قصد دارند روند تصويب قانون انتصاب زنان به عنوان اسقف را متوقف كنند.