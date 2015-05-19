تساوی پرسپولیس برابر الهلال در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و الهلال عربستان از ساعت 19:30 امروز سه شنبه به قضاوت ناگور امیر بن نورمحمد از مالزی در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که نیمه اول آن با تساوی بدون گل به پایان رسید.

پرسپولیس در این دیدار با ترکیب سوشا مکانی، حمیدرضا علی‌عسگری، رضا نورمحمدی، مایکل اومانا، بابک حاتمی، محمد نوری، مهدی طارمی، هادی نوروزی، امید عالیشاه، علی علیپور و احمد نوراللهی به میدان رفت و در نیمه اول نتوانست نمایش تهاجمی و قابل قبولی داشته باشد.

الهلالی که در ابتدای بازی تحت تاثیر حضور یکصد هزار تماشاگر قرار گرفته بودند پس از گذشت دقایقی با زیرکی توپ و میدان را در کنترل گرفتند و حملاتی را از عمق خط دفاعی پرسپولیس پی ریزی کردند.

در دقیقه 28 این دیدار الهلالی ها به گل رسیدند اما کمک داور پرچمش را به نشانه آفساید بالا برد. این گل در شرایطی به ثمر رسید که اومانیا قصد دفع کردن توپ را داشت که توپ پس از برخورد با پای مهاجم الهلال وارد دروازه شد. رد کردن این گل با اعتراض الهلالی ها همراه شد.

در دقیقه 44 این دیدار هادی نوروزی از اشتباه مدافع الهلال نتوانست استفاده کند و در حالی که توپ از روی سر مدافع حریف مقابل پای مهاجم پرسپولیس افتاد اما ضربه آرام این بازیکن را دروازه بان الهلال گرفت.