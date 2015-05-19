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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۱:۱۶

بمباران پایگاه‌های نظامی یمن توسط جنگنده‌های سعودی

بمباران پایگاه‌های نظامی یمن توسط جنگنده‌های سعودی

جنگنده‌های آل‌سعود دو پایگاه نظامی یمن در شهر تعز را هدف شدیدترین حملات هوایی خود قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنگنده های آل سعود در ادامه تجاوز به یمن، دو پایگاه نظامی این کشور در شهر تعز به نام های «الاستقبال» و «تیپ ۲۲ گارد ریاست جمهوری» را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، منطقه مرزی «المزرق» واقع در استان حجه نیز طی چند نوبت هدف حملات جنگنده های سعودی قرار گرفت.

از سوی دیگر، نظامیان ارتش یمن و کمیته های انقلابی موفق شدند منطقه «دار سعد» واقع در استان عدن را از لوث تروریست های القاعده پاکسازی کرده و کنترل کامل آن را در دست بگیرند.

ارتش و کمیته های مردمی همچنین ۱۳ تروریست القاعده را در منطقه «بنی علی» واقع در روستای «المسراخ» به هلاکت رسانده و ۲۰ نفر دیگر را به شدت مجروح ساختند.

بر اساس اعلام رسانه های یمنی هم اکنون درگیری های شدیدی میان ارتش و کمیته های مردمی از یک سو و تروریست های القاعده از سوی دیگر در شهر تعز در جریان است.

بالگردهای نظامی آل سعود همچنان بر فراز آسمان نقاط مختلف یمن از جمله شهر صنعاء پرواز می کنند.

کد مطلب 2585730

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