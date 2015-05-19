۵۵۰۰ چاه غیرمجاز در بوشهر داریم/ جلوگیری از کاشت نخل در استان

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی عصر سهشنبه در نشست شورای حفاظت منابع آب استان بوشهر اظهار داشت: در سالهای اخیر همواره شاهد کاهش بارندگیها و خشکسالی مستمر در استان بوشهر بودهایم و این موضوع باعث شده تا با مشکلاتی در زمینه تامین آب روبرو باشیم.
وی با اشاره به وجود ۱۳ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه در استان بوشهر، ادامه داد: هشت هزار حلقه چاه مجاز است و پنجهزار و ۵۰۰ چاه غیر مجاز نیز در سطح استان داریم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بوشهر اضافه کرد: استان بوشهر دارای ۳۲ دشت است که شاهد بحرانی و ممنوعه شدن بیش از ۶۰ درصد از چاههای استان بوشهر هستیم که هفت دشت هم اکنون ممنوعه شده است.
وی خواستار همکاری کشاورزان در استفاده مناسب از منابع آبی شد و بیان داشت: اصلاح شیوه آبیاری را به صورت جدی دنبال میکنیم که امیدواریم با همکاری کشاورزان شاهد اجرای موفقیتآمیز این طرح باشیم.
جلوگیری از کاشت نخل در استان
رجایی از اجرای طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب در استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: برای اینکه بتوانیم به اهداف مورد نظر در این طرح دست یابیم، باید میزان برداشت از منابع زیرزمینی ۱۰ درصد کاهش یابد.
وی از تجهیز چاههای استان بوشهر به کنتورهای هوشمند خبر داد و افزود: در سال جاری چاههای دشتهای دهرود، دشت جم، دشت مند و دشت بوشکان استان بوشهر به کنتورهای هوشمند مجهز میشوند و طی دو سال چاههای استان به کنتور هوشمند مجهز میشوند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بوشهر با اشاره به کاهش منابع آبی در استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: کاشت نخل در استان بوشهر به علت کم آبی ممنوع است و امیدواریم همکاری کشاورزان نیز در این زمینه ما را یاری کنند.
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