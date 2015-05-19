به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محمد‌زاده غروب سه شنبه در حاشیه دیدار با آیت الله مکارم شیرازی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مراجع تقلید در زمینه اخلاقیات در ورزش حرفه‌ای دغدغه‌هایی به جا دارند که نظرات آیات عظام را سرلوحه کار قرار می‌دهیم و از رهنمودهای باارزش مراجع تقلید در برنامه‌های پیش رو استفاده می‌کنیم.

وی درباره درگیری امیرحسین صادقی و سوشا مکانی بازیکنان تیم‌های استقلال و پرسپولیس در دیدار دو تیم در هفته پایانی لیگ بر‌تر افزود: این موضوع ارتباطی به کمیته اخلاق ندارد زیرا کمیته اخلاق در مورد مسائلی که در چارچوب زمین بازی رخ می‌دهد ورود پیدا نمی‌کند و کمیته انضباطی برای بررسی این قضیه وارد عمل شده است.

رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال گفت: فدراسیون فوتبال در نظر دارد برترین‌های اخلاق فصل اخیر لیگ بر‌تر را معرفی کند اما هنوز به جمع بندی خاصی نرسیده است و برای انتخاب بر‌ترین‌ها آیتم‌هایی را در نظر دارد که مشغول بررسی این موراد است.

محمدزاده بیان داشت: قصد ما بر این است که تا ششم خردادماه برترین‌های اخلاق لیگ بر‌تر را معرفی کنیم اما هنوز در این مورد نتیجه نهایی را مشخص نکرده‌ایم.

وی درباره مسائل رخ داده در دیدار تیم‌های تراکتورسازی تبریز و نفت تهران تصریح کرد: رئیس جمهور دستور رسیدگی حوادث تبریز را داده است و رئیس فدراسیون فوتبال و وزیر ورزش برای بررسی این موضوع وارد عمل شده‌اند.