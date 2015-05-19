بار دیگر یک معلم در بلوچستان مورد حمله قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در این حادثه «عبدالله شهراز کرمزهی» در حالی که با سه فرزند خود در کیلومتر ۵۰ جاده خاش - زاهدان در حال رانندگی با خودروی سواری بود از سوی افراد مسلح مورد حمله قرار گرفت.

بر اثر این حمله مسلحانه، این معلم بر اثر شلیک گلوله کلت از ناحیه گردن به شدت زخمی شد و پس از دو ساعت تحمل جراحت جان خود را از دست داد.

علی مرادی مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان دقایقی پیش در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر با تایید این حادثه گفت: پیگیری این موضوع از سوی این نهاد در دستور کار قرار دارد و اخبار تکمیلی در آینده ای نزدیک اعلام می شود.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می گردد.