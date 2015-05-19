صعود سخت و شیرین ایران به فینال/ شاگردان اکبری جهانی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کشورمان عصر امروز در مرحله نیمه نهایی رقابتهای قهرمانی زیر ۲۳ آسیا به مصاف چین تایپه رفت و با پیروزی مقابل این تیم، حریف کره‌جنوبی در دیدار نهایی شد.

در ست‌های اول و دوم این مسابقه بازیکنان چین تایپه در دریافت توپ و زدن اسپک عملکرد بسیار خوبی داشتند و موفق شدند این دو ست را به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۲ به سود خود رقم بزنند.

این شرایط در ست سوم نیز ادامه داشت و چین تایپه موفق شد در آغاز ست چهار امتیاز پیاپی به دست بیاورد. اما در میانه‌های این ست و در حالی که نتیجه ۱۳ بر ۱۱ به سود حریف بود، حضور مصطفی باقری در خط سرویس روند کار را عوض کرد. باقری با هفت سرویس پیاپی و درخشان خود، زمینه کسب هفت امتیاز را فراهم کرد تا نتیجه ۱۸ بر ۱۳ به سود ایران شود.

پس از این تغییر روند، بازیکنان ایران با زدن سرویس‌های خوب و عملکرد دیدنی در دفاع روی تور توانستند ست‌های سوم، چهارم و پنجم را به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۰ و ۱۵ بر ۱۲ به سود خود به پایان برسانند.

پیمان اکبری سرمربی تیم ایران در این مسابقه از هر ۱۲ بازیکن خود استفاده کرد تا صعودی شیرین به دیدار نهایی و مسابقات جهانی داشته باشد.

تیم والیبال زیر ۲۳ سال ایران از ساعت ۱۴:۳۰ فردا (به وقت تهران) در دیدار نهایی به مصاف کره جنوبی می‌رود.