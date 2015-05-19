۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۰:۵۵

والیبال زیر ۲۳ سال آسیا- میانمار؛

صعود سخت و شیرین ایران به فینال/ شاگردان اکبری جهانی شدند

تیم والیبال زیر ۲۳ سال ایران با پیروزی سه بر دو مقابل چین تایپه به فینال مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد و سهمیه حضور در رقابتیها قهرمانی جهان را نیز به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کشورمان عصر امروز در مرحله نیمه نهایی رقابتهای قهرمانی زیر ۲۳ آسیا به مصاف چین تایپه رفت و با پیروزی مقابل این تیم، حریف کره‌جنوبی در دیدار نهایی شد.

در ست‌های اول و دوم این مسابقه بازیکنان چین تایپه در دریافت توپ و زدن اسپک عملکرد بسیار خوبی داشتند و موفق شدند این دو ست را به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۲ به سود خود رقم بزنند.

این شرایط در ست سوم نیز ادامه داشت و چین تایپه موفق شد در آغاز ست چهار امتیاز پیاپی به دست بیاورد. اما در میانه‌های این ست و در حالی که نتیجه ۱۳ بر ۱۱ به سود حریف بود، حضور مصطفی باقری در خط سرویس روند کار را عوض کرد. باقری با هفت سرویس پیاپی و درخشان خود، زمینه کسب هفت امتیاز را فراهم کرد تا نتیجه ۱۸ بر ۱۳ به سود ایران شود.

پس از این تغییر روند، بازیکنان ایران با زدن سرویس‌های خوب و عملکرد دیدنی در دفاع روی تور توانستند ست‌های سوم، چهارم و پنجم را به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۰ و ۱۵ بر ۱۲ به سود خود به پایان برسانند.

پیمان اکبری سرمربی تیم ایران در این مسابقه از هر ۱۲ بازیکن خود استفاده کرد تا صعودی شیرین به دیدار نهایی و مسابقات جهانی داشته باشد.

تیم والیبال زیر ۲۳ سال ایران از ساعت ۱۴:۳۰ فردا (به وقت تهران) در دیدار نهایی به مصاف کره جنوبی می‌رود.

