به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، «صالح الصماد» از اعضای ارشد جنبش انصارالله یمن در سخنانی اعلام کرد که نیروهای آل سعود با وجود اعلام آتش بس ۵ روزه هیچگاه به آن پایبند نبودند و طی این مدت همواره به مناطق مختلف یمن حمله کردند.

وی با بیان اینکه تجاوز کنونی آل سعود به یمن را می توان یک تجاوز صهیونیستی ـ آمریکایی نامید، تصریح کرد: تداوم حملات وحشیانه سعودی ها به مردم بی دفاع یمن و همچنین محاصره خفه کننده کشور، رنج و محنت مردم را دو چندان کرده است.

الصماد افزود: ارتش و کمیته های انقلابی با وجود نقض آتش بس توسط سعودیها همواره به آن پایبند بودند و حتی از پیشنهاد سازمان ملل برای تمدید این آتش بس نیز استقبال کردند، اما نیروهای سعودی نه تنها این پیشنهاد را نپذیرفتند بلکه حملات خود را تشدید کردند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به حمایت های سعودیها از تروریست های القاعده اشاره کرده و اظهار داشت: بالگردهای نظامی آل سعود اقدام به پرتاب تسلیحات نظامی پیشرفته برای تروریست های القاعده و اعضای گروه سلفی الاصلاح می کنند.