احتمال تکرار بازی تراکتورسازی با نفت دور از ذهن نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محمودگودرزی عصر امروز برای رسیدگی به اتفاقات ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز راهی آذربایجان شرقی شد. وی پس از ورود به فرودگاه شهید مدنی تبریز گفت: تیم وزارتی برای بررسی گزارش های اتفاقات بازی تیم های تراکتورسازی و نفت به تبریز آمده است تا پس از برگزاری جلسه و بررسی رویدادها، نتیجه را به هیات دولت و رئیس جمهور اعلام کند.

وی با تاکید به این نکته که مردم آذربایجان شرقی و تبریز مطمئن باشند ما به دنبال احقاق حق آن ها هستیم، افزود: برای همین امر رئیس فدراسیون فوتبال در این سفر مرا همراهی می کند.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: تراکتورسازی تیم و طرفداران بزرگی دارد و ما حمایت کامل از فوتبال آذربایجان شرقی انجام می دهیم؛ تمام اتفاقات بازی تراکتور و نفت به دقت رصد و تصمیمات لازم در جلسه بررسی با حضور مسئولان استانی اتخاذ می شود.

وی خاطرنشان کرد:این بازی باید به لحاظ فنی، اجرایی و مدیریتی بایستی همه موارد را بررسی کنیم. در خصوص مسایل فنی باید تمامی جوانب را مورد تحلیل قرار داده و عملکرد تیم‌ها بررسی شود. از لحاظ اجرایی هم بایستی باید ببینیم مسئولان چه کار کرده‌اند و با آن‌ها آشنا شویم. از لحاظ مدیریتی هم اگر قصوری بوده یا سهل‌انگاری انجام گرفته و یا احیاناً تعمداً اقدامی صورت گرفته باشد، مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته و نتایج در اختیار رییس جمهور محترم قرار می‌گیرد که نهایتاً تصمیم مقتضی از طریق رییس جمهور اتخاذ و به همگان اعلام شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال تجدید بازی این دو تیم وجود دارد، گفت: احتمال بازی دور از ذهن نیست اما تبعاتی برای فوتبال کشور، استان و سهمیه ایران در آسیا در پی خواهد داشت. نباید پیش داوری و به شایعات توجه کنیم؛‌مسائل فنی به دقت مدنظر قرار خواهد گرفت تا احقاق حق صورت پذیرد.

وزیر ورزش و جوانان پس از ورود به تبریز راهی اداره کل ورزش و جوانان شد. ساعاتی دیگر جلسه ای با حضور استاندارتبریز، سید نصرالله سجادی معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی، حسنی خو مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان، کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، اسدی دبیرکل فدراسیون و نماینده تیم تراکتورسازی در استانداری آذربایجان شرقی برگزار می شود.