به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و الهلال عربستان از ساعت ۱۹:۳۰ امروز سه شنبه به قضاوت «ناگور امیر بن نورمحمد» از مالزی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که در پایان سرخپوشان با نتیجه یک بر صفر حریف را شکست دادند. دیآگو در دقیقه 92 به اشتباه دروازه خودی را باز کرد.

پرسپولیس در این دیدار با ترکیب سوشا مکانی، حمیدرضا علی‌عسگری، رضا نورمحمدی، مایکل اومانا، بابک حاتمی، محمد نوری، مهدی طارمی، هادی نوروزی، امید عالیشاه، علی علیپور و احمد نوراللهی به میدان رفت و در نیمه اول نتوانست نمایش تهاجمی و قابل قبولی داشته باشد.

الهلالی که در ابتدای بازی تحت تاثیر حضور یکصد هزار تماشاگر قرار گرفته بودند پس از گذشت دقایقی با زیرکی توپ و میدان را در کنترل گرفتند و حملاتی را از عمق خط دفاعی پرسپولیس پی ریزی کردند.

در دقیقه ۲۸ این دیدار الهلالی ها به گل رسیدند اما کمک داور پرچمش را به نشانه آفساید بالا برد. این گل در شرایطی به ثمر رسید که اومانیا قصد دفع کردن توپ را داشت که توپ پس از برخورد با پای مهاجم الهلال وارد دروازه شد. رد کردن این گل با اعتراض الهلالی ها همراه شد.

در دقیقه ۴۴ این دیدار هادی نوروزی از اشتباه مدافع الهلال نتوانست استفاده کند و در حالی که توپ از روی سر مدافع حریف مقابل پای مهاجم پرسپولیس افتاد اما ضربه آرام این بازیکن را دروازه بان الهلال گرفت.

با شروع نیمه دوم پرسپولیس با میل تهاجمی بیشتری بازی را آغاز کرد و چند حمله نصف و نیمه را روی دروازه حریف انجام داد اما حملاتش آنقدر زهردار نبود که بتواند دروازه تیم عربستانی را باز کند.

در این میان الهلال هم موقعیت های خوبی برای گلزنی داشت که مهمترین آن در دقیقه ۵۸ به دست آمد اما سوشا مکانی در شبی که نمایش قابل قبولی داشت توانست این موقعیت و البته چند موقعیت دیگر را از حریف بگیرد.

در دقایق پایانی پرسپولیس با فشار تماشاگرانش حملاتی را روی دروازه حریف انجام داد اما کم تعداد بودن این تیم در خط حمله باعث شد نتوانند از این موقعیت ها استفاده کند. در دقیقه ۸۸ این دیدار سلمان الفرج با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد.

درحالی که داور سه دقیقه وقت اضافه اعلام کرده بود، پرسپولیسی ها در دقیقه 92 و روی گل به خودی عربستانی ها به گل رسیدند. در این صحنه مدافع الهلال که قصد دادن توپ با سر به دروازه بان را داشت پاس آرامی داد که عالیشاه با تیزهوشی روی خط عرضی توپ را به طارمی رساند و این بازیکن با ضربه ای آرام قصد ارسال زمینی توپ به هم تیمی هایش را داشت که دیآگو مدافع برزیلی الهلال از روی خط و درحالی که قصد دفع توپ را داشت آن را درون دروازه فرستاد.

دیدار برگشت تیم های فوتبال پرسپولیس و الهلال عربستان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز سه شنبه هفته آینده در ورزشگاه ملک بن فهد شهر ریاض برگزار خواهد شد.