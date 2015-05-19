به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های پرسپولیس ایران و الهلال عربستان از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در حالی درجریان است که بازیکنان و کادر فنی الهلال در صحنه‌هایی به شدت به داوری اعتراض داشتند.

* در اواسط نیمه اول بازیکنان و کادر فنی الهلال به شدت به داوری این دیدار اعتراض داشتند. مسئله‌ای که باعث شد تا کمک داور این دیدار به مربی تیم الهلال تذکر جدی بدهد.

* حامد کاویانپور و احسان علیخانی هم از نزدیک این دیدار را تماشا کردند.

* تعدادی از پیشکسوتان پرسپولیس که در جایگاه کنار هم نشسته‌ بودند، بین دو نیمه با درخواست‌های هواداران برای انداختن عکس مواجه شدند.

* در اواخر نیمه دوم لیزری توسط هواداران روی چشم دروازه‌بان الهلال انداخته شد.

* در نیمه دوم تعداد نیرو‌های امنیتی کنار زمین دو چندان شد.