ورود کاروان موتور سواران آمریکایی و اروپایی به کشور

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان موتورسواران آمریکایی و اروپایی که مسیر جاده قدیمی ابریشم را طی می کنند، سه شنبه شب در بدو ورود به استان گیلان و شهر مرزی آستارا مورد استقبال فرماندار، مدیر کل گمرک و کارشناسان ترانزیت، حمل و نقل و پایانه های این شهرستان مرزی قرار گرفته و با همراهی مسئولان و اسکورت پلیس راه از قلمرو این منطقه مرزنشین کشور عبور کردند.

فرماندار آستارا در حاشیه استقبال از این کاروان موتوری در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کاروان فوق متشکل از ۱۷ موتورسوار مرد از کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، مجارستان و نروژ است تصریح کرد: این کاروان موتورسواران خارجی با طی مسیر جاده ابریشم و قلمرو کشورهای عضو اکو در صدد شناسایی مسیر و احیای این جاده چند هزار ساله هستند.

سیروس شفقی عبور کاروان آمریکایی و اروپایی از استان گیلان را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: استان گیلان به دلیل قرار گرفتن در کریدور ترانزیتی شمال جنوب و برخورداری از مرز فعال زمینی آستارا یکی از مهم ترین محورهای جاده ای و ترانزیتی کشور به شمار می رود.

وی به انجام تمام پارامترهای روانسازی ترانزیت امروزی در حرکت نمادین این کارون موتوری به سمت ایران اشاره کرد و گفت: توسعه کریدورهای جاده شمال جنوب و شرق و غرب در اولویت جمهوری اسلامی ایران است.

فرماندار آستارا درباره چگونگی تردد کاروان موتوری جاده ابریشم خاطرنشان کرد: این کاروان موتوری پس از استان گیلان، از استان های قزوین، البرز، تهران، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و جنوبی عبور کرده و از طریق مرز باجگیران از کشور خارج خواهند شد.

شفقی با بیان اینکه مسیر جمهوری اسلامی ایران چهار راه ارتباطی بین کشورهای عضو اکو است افزود: این کاروان موتوری که احیاگر جاده ابریشم هستند در مجموع از کشورهای ترکیه، گرجستان، جمهوری آذربایجان و ایران به سمت ترکمنستان، ازبکستان و چین عبور خواهند کرد.

مسیر جاده ابریشم که جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای میانه مهم ترین کشورهای این مسیر هستند، از دیرباز محل تردد بازگانان شرق و غرب بوده و به عنوان امن ترین و در دسترس ترین مسیر جاده ای برای بازرگانان محسوب می شود.