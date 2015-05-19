به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر الهلال به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: من نمی‌توانم توضیح بدهم که تا چه اندازه هیجان زده و شاد هستم.

این مربی ادامه داد: ما پیروزی بزرگی را مقابل تیم الهلال کسب کردم. این برد را به همه هواداران فوتبال در ایران و بخصوص طرفداران پرسپولیس تقدیم می کنم.

وی ادامه داد: هواداران 90 دقیقه ایستادند و ما را تشویق کردند. البته بازیکنان ما هم قهرمان هستند. آنها بعد از بازی طاقت فرسا برابر استقلال خود را آماده حضور در این مسابقه کردند و دیدید که با این برد شیرین توانستیم گام بلندی برای مرحله بعد ببریم.

سرمربی کروات پرسپولیس خاطرنشان کرد: الهلال زمانی برترین تیم آسیا بود و دیدید که هر آنچه درباره این تیم گفتم درست بود ولی بازیکنان من فوق العاده بودند. آنها قهرمان‌های واقعی هستند.

سرمربی تیم پرسپولیس درباره فشار خط هافبک تیم الهلال گفت: ما مقابل تیمی بازی کردیم که بسیار قدرتمند بود. با این حال ما بسیار خوب توانستیم آنها را کنترل کنیم و اجازه ندهیم که خیلی مهاجمان خود را تغذیه کنند. خودتان دیدید که در حین مسابقه چه مشکلاتی داشتیم ولی آنها را کنترل کردیم. در آغاز بازی الهلال خوب بازی کرد.

وی ادامه داد: ظرف چهار روز ما دو بازی بزرگ فصل را پشت سر گذاشتیم و طبیعی است که بازیکنان تحت فشار قرار گیرند ولی کاملا توانستیم پا به پای این تیم بزرگ پیش برویم. با اینکه بازیکنان خیلی خسته بودند ولی خوب کار کردیم.

برانکو درباره وضعیت گابریل و کفشگری گفت: گابریل احساس درد دارد و نمی تواند تیم ما را همراهی کند. بازیکنی که امروز و فردا نمی تواند بدود مشخص نیست که بتواند ما را همراهی کند. شاید خود گابریل بگوید که درد کمتری دارم ولی شرایط بازی را ندارد. کفشگری هم مصدوم است. ما شش، هفت روز تا بازی بعد فرصت داریم. این دو بازیکن برای ما بسیار کلیدی هستند و هر کدام که بتوانند تیم را یاری کنند می توانیم از آنها استفاده کنیم.

از سرمربی تیم پرسپولیس درباره بازی برگشت پرسیده شد که پاسخ داد: من در کنفراس خبری قبل از بازی هم گفتم که الهلال تیم بسیار سختی است و در خانه کاملا قدرتمند بازی می کند. البته برد یک بر صفر در این بازی از آن جهت که گلی دریافت نکرده بودیم بسیار مهم است.

برانکو تاکید کرد: تکرار می کنم که الهلال در دور قبل لیگ قهرمانان آسیا به شکل ناسزوارانه‌ای قهرمان نشد. ما برابر این تیم کار سختی داریم اما تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم که به مرحله بعد راه پیدا کنیم.

وی درباره انتقام خود از الهلال بعد از شکست در فینال جام پادشاهی عربستان گفت: ما تلاش کردیم که به بهترین نحو ممکن این بازی را برگزار کنیم. بازیکنان ما در این بازی کاملا رفتار ورزشی داشتند و در چارچوب بازی جوانمردانه توانستند که یک برد ارزشمند کسب کنند. البته پاداش این برد را کسب کردند.

برانکو در بخش دیگری از حرف‌هایش درباره تغییراتی که در ترکیب تیم ایجاد کرد تا شرایط را عوض کند، گفت: حرف من این است که اگر بازیکنان ما خوب کار نکردند پس چرا به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب می شوند. بازیکنان من غیر از تبریک سزاوار چیز دیگری نیستند. شاید در طول بازی اشتباهاتی را از سوی بازیکنان شاهد بودیم ولی این مسایل طبیعی است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد عملکرد داور این دیدار و اینکه در بازی برگشت با آنها مهربان خواهد بود گفت: داور در این بازی در خیلی از صحنه ها خطا روی بازیکنان ما را اعلام نمی کرد. حتی کارشناسان داوری ایران گفتند که گل الهلال در نیمه نخست کاملا آفساید بود و همانجا باید داور به او اخطار می داد. من در مورد داوران زیادی حرف نمی زنم زیرا اعتقاد دارم اشتباهات همیشه اجتناب ناپذیر هستند و در داخل زمین کارمان را دنبال می کنیم.

ایوانکوویچ در پاسخ به این پرسش که آیا غیبت سوشا مکانی در بازی برگشت کار شما را دشوارتر نخواهد کرد گفت: سوشا در این بازی بارها با حرکات خود همه را تحت تاثیر قرار داد ولی نمی توانیم به خاطر نبودن سوشا گریه کنیم. ما دروازه بان خوب دیگری داریم که مطمئن هستم در بازی برگشت می تواند به خوبی از دروازه پرسپولیس مراقبت کند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص اینکه آیا اخطارهای مرحله اول پاک شده است عنوان کرد: من از این موضوع اطلاعی ندارم اما خدا کند حرف شما درست باشد.