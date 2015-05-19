به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و الهلال عربستان در حالی در وقت‌های اضافه با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس خاتمه یافت، که بازیکنان الهلال این باخت را تاب نیاورده و برای اعتراض به عملکرد داوری، به سمت داور مسابقه هجوم بردند.

اعتراض الهلالی‌ها لحظاتی به داور ادامه داشت ولی نتیجه‌ای در بر نداشت.

همچنین مهدی طارمی که نقش اصلی را در گل پرسپولیس داشت، بعد از پایان مسابقه روی زمین افتاد ولی بازیکنان پرسپولیس روی سر او ریختند و دقایقی داخل زمین شادی کردند.

تماشاگران پرسپولیس هم که از این نتیجه بسیار راضی بودند، دقایقی در ورزشگاه مانده و به شادی پرداختند.