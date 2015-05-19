داور در شکست الهلال نقش داشت/ به پیروزی در دیدار برگشت ایمان دارم

به گزارش خبرنگار مهر، جورجیوس دونیس در نشست خبری پس از دیدار این تیم برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران گفت: ما در طول این دیدار خوب بازی کردیم و فرصت‌های زیادی خلق کردیم ولی متاسفانه نتیحه به سود ما تمام نشد.

این مربی افزود: ما به بازی برگشت ایمان داریم. این نیمه اول بازی ما با پرسپولیس بود. من به توانایی بازیکنانم ایمان دارم. البته داور هم در کسب این نتیجه نقش داشت.

وی درباره اینکه گفته شد بازیکنان الهلال خشن بازی کردند، بیان کرد: ممکن است شما بازی دیگری را دیده باشید. البته ما شکایتی درباره کارت قرمز بازیکن خودمان نداریم. شکایت من در رابطه با خطایی است که روی دروازه بان پیش آمد. من در خصوص کل بازی اعتراض خاصی نسبت به بازی نداریم.

جورجیس دونیس در پاسخ به این سوال که آیا تیم شما به دنبال وقت کشی بود، بیان کرد: در طول بازی تلاش تیم من این بود که بازی خوبی را ارایه دهند. ممکن است که عکس العمل بازیکنان متفاوت باشد. ولی شاید اتفاقات دیگری را شاهد باشیم که این دیگر در تمامی بازی‌های آسیایی یا اروپایی به چشم می‌آید.

سرمربی تیم الهلال درباره اینکه چرا در پایان دو بازیکن خود را در اواخر بازی به طور همزمان به میدان فرستاد، عنوان کرد : ما یک بازیکن خود را از دست داده بودیم که هم می‌خواستیم بازی را آرام کنیم و هم وقت را تحت کنترل خود داشته باشیم که البته این اتفاق رخ نداد.

وی در پاسخ به این پرسش که در بازی برگشت با چه تدابیری تیمش را به میدان خواهد فرستاد، گفت: من از شکل بازی راضی هستم و تمرینات خود را ادامه خواهیم داد. کاملا به صعود از این مرحله امیدوار هستم.

جورجیوس دونیس با اشاره به جو ورزشگاه آزادی یادآور شد: من همیشه از حضور تماشاچی استقبال می‌کنم. شاید این جو کمی به ضرر ما بود ولی آمدن تماشاچی را دوست دارم و از آن استقبال می‌کنم.

سرمربی تیم الهلال درباره حضور تماشاچیان تیمش گفت: من خیلی به این اعتقاد ندارم و سعی می کنیم که با تمرین و تاکتیک خود به آنچه که می خواهیم دست پیدا کنیم. البته حضور تماشاچی هم می تواند کمک کند.