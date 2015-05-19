ورزشگاه ۱۵ هزارنفری بوشهر ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر در بازدید از روند ساخت ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بوشهر اظهار داشت: این ورزشگاه که عملیات اجرایی آن از سال ۸۴ آغاز شده، هم اکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

بر اساس اعلام روابط عمومی ورزش و جوانان استان بوشهر، احمد بهروزیان فرد بیان داشت: با پیگیری‌های انجام شده هم اکنون روند اجرایی این پروژه در حال تکمیل شدن است و با تخصیص اعتبارات لازم در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه این پروژه از طرح‌های ملی محسوب می شود، به دنبال آن هستیم که این طرح را از ملی به استانی تبدیل وضعیت کنیم تا بتوانیم در کمترین زمان ممکن با تخصیص اعتبارات لازم این پروژه را تکمیل و به بهره‌برداری برسانیم.