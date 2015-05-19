  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۲:۳۶

مهدی طارمی:

با کمک هواداران پیروز شدیم/ شادی من اصلا سیاسی نبود

با کمک هواداران پیروز شدیم/ شادی من اصلا سیاسی نبود

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس ضمن تمجید از حمایت هواداران این تیم مقابل الهلال گفت: خوشبختانه هواداران در این بازی خیلی ما را حمایت کردند و با حمایت آنها توانستیم الهلال را ببریم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی در نشست خبری پس از دیدار این تیم برابر الهلال خاطرنشان کرد: بازی خیلی خوبی بود و همانطور که گفته بودم ما با کمک هواداران توانستیم این تیم را شکست دهیم.

وی اضافه کرد: درست است که آنها تیم قدرتمندی هستند و چندین سال است با هم کار می‌کنند ولی قبلا هم گفتم که اگر یکصد هزار هوادار بیاید باید اندازه ۲۰۰ هزار نفر تشویق کند تا حریف را تحت فشار دهیم.

مهاجم پرسپولیس درباره انتقاداتی که عربستانی‌ها نسبت به شادی وی کرده بودند، گفت: شادی من اصلا ربطی به مسایل سیاسی نداشت و کاملا ورزشی بود. شاید آنها دنبال مسایل حاشیه باشند ولی این فقط یک شادی ورزشی بود. من هم در بازی رفت و هم برگشت به دنبال ارایه یک شادی ورزشی بودم و کاری به مسایل سیاسی ندارم.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و الهلال در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا سه شنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که در پایان پرسپولیس با حساب یک بر صفر برابر حریف برنده شد.

کد مطلب 2585772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها