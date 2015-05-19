با کمک هواداران پیروز شدیم/ شادی من اصلا سیاسی نبود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی در نشست خبری پس از دیدار این تیم برابر الهلال خاطرنشان کرد: بازی خیلی خوبی بود و همانطور که گفته بودم ما با کمک هواداران توانستیم این تیم را شکست دهیم.

وی اضافه کرد: درست است که آنها تیم قدرتمندی هستند و چندین سال است با هم کار می‌کنند ولی قبلا هم گفتم که اگر یکصد هزار هوادار بیاید باید اندازه ۲۰۰ هزار نفر تشویق کند تا حریف را تحت فشار دهیم.

مهاجم پرسپولیس درباره انتقاداتی که عربستانی‌ها نسبت به شادی وی کرده بودند، گفت: شادی من اصلا ربطی به مسایل سیاسی نداشت و کاملا ورزشی بود. شاید آنها دنبال مسایل حاشیه باشند ولی این فقط یک شادی ورزشی بود. من هم در بازی رفت و هم برگشت به دنبال ارایه یک شادی ورزشی بودم و کاری به مسایل سیاسی ندارم.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و الهلال در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا سه شنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که در پایان پرسپولیس با حساب یک بر صفر برابر حریف برنده شد.