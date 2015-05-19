الهلال لیاقت قهرمانی در آسیا را دارد/ ناراحتم بازی برگشت نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، سوشا مکانی پس از پیروی یک بر صفر تیم فوتبال پرسپولیس مقابل الهلال عربستان در لیگ قهرمانان آسیا درباره این بازی گفت: من یک خسته نباشید به تمام کسانی می گویم که ما را در این موقعیت و در روزهای سخت تنها نگذاشتند.

مکانی افزود: امروز یکی از روزهای سخت پرسپولیس بود چرا که الهلال یکی از بهترین تیم هایی بود که من تاکنون در عمرم مقابل آن بازی کردم.

وی ادامه داد: الهلال اگر بتواند پرسپولیس را شکست بدهد و به مرحله بعد صعود کند که بعید می دانم، لیاقت این را دارد که قهرمان آسیا شود مثل دوره گذشته که آنها به فینال رسیدند.

دروازه بان پرسپولیس تاکید کرد: الهلال یکی از قدرت های آسیاست و اگر ما بتوانیم به مرحله بعد صعود کنیم کار بزرگی کرده‌ایم.

سوشا مکانی گفت: از نتیجه بازی خیلی خوشحالم. کسی نمی تواند در این برد شریک باشد بجز کسانی که ما را تنها نگذاشند. ناراحتم که به خاطر دریافت کارت زرد در بازی امروز در بازی برگشت غایب هستم.

وی در پایان با بیان اینکه نمی تواند درباره گل تیم الهلال که آفساید اعلام شد اظهار نظر کند، گفت: با این حال کارت زردی که داور به من داد درست بود.