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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۲:۲۵

نوروزی تاکید کرد:

الهلال تیم حرفه ای بود/ جای بازیکنان محروم را پر می کنیم

الهلال تیم حرفه ای بود/ جای بازیکنان محروم را پر می کنیم

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس می گوید توقع بازی دشوار مقابل الهلال را داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی نوروزی بعد از پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس مقابل الهلال عربستان اظهار کرد: بازی سختی با الهلال داشتیم که البته پیش بینی این بازی دشوار را می کردیم.

وی افزود: الهلال تیم با تجربه و حرفه ای است ولی خدا را شکر ما مزد زحماتمان را گرفتیم.

مهاجم پرسپولیس در خصوص میزان احتمال صعود این تیم به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا در عربستان و در غیاب دو بازیکن اصلی تصریح کرد: باید ببینیم شرایط چطور می شود. محرومیت بازیکنان ما هم اتفاقی است که افتاده و باید جای سوشا مکانی و امید عالیشاه را پر کنیم.

کد مطلب 2585778

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