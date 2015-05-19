الهلال تیم حرفه ای بود/ جای بازیکنان محروم را پر می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، هادی نوروزی بعد از پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس مقابل الهلال عربستان اظهار کرد: بازی سختی با الهلال داشتیم که البته پیش بینی این بازی دشوار را می کردیم.

وی افزود: الهلال تیم با تجربه و حرفه ای است ولی خدا را شکر ما مزد زحماتمان را گرفتیم.

مهاجم پرسپولیس در خصوص میزان احتمال صعود این تیم به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا در عربستان و در غیاب دو بازیکن اصلی تصریح کرد: باید ببینیم شرایط چطور می شود. محرومیت بازیکنان ما هم اتفاقی است که افتاده و باید جای سوشا مکانی و امید عالیشاه را پر کنیم.