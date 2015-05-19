همامی از پرسپولیس اخراج نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امروز سه شنبه موفق شد برابر الهلال عربستان در لیگ قهرمانان آسیا با یک گل به پیروزی برسد که در دیدار برگشت سوشا مکانی و امید عالیشاه را در اختیار ندارد.

این در حالی است که مسعود همامی دروازه بان دوم پرسپولیس هم هفته گذشته از سوی سرمربی این تیم اخراج شد تا پرسپولیس در بازی برگشت با یک چالش اساسی مواجه شود.

رضا نورمحمدی مدافع پرسپولیس در این خصوص گفت: همامی از پرسپولیس اخراج نشده و همراه تیم تمرین می کند.

وی افزود: پرسپولیس تیم با انگیزه ای است و قطعا به چیزی جز صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا در عربستان فکر نمی کند.