اشتباه داوری مسجل شده است/ بعید است دیدار تراکتور-نفت تکرار شود!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی پس از جلسه دو ساعته بررسی اتفاقات ورزشگاه یادگار امام در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر حسب دستور ریاست محترم جمهوری، مامور شدم تا جهت بررسی موضوع از نزدیک و رایزنی با مسئولان استان و پیش‌بینی مواردی که اتفاق افتاده است در تبریز حضور داشته باشم و در این خصوص جلسه‌ای برگزار کنیم.

وی افزود: دوستان اظهار نظرهای متفاوتی در این خصوص داشتند و مردم تبریز که یکی از پشتوانه‌های اصلی نظام هستند و همراهان اصلی حاکمیت، دولت و نظام هستند، هیچ گاه نمی‌پذیرند که این اتفاقات تاثیری بر این مسئله بگذارد.

وی خاطرنشان کرد: تراکتور یکی از ثروت‌های ملی ماست و من به عنوان مسئول ورزش کشور خوشحالم که این تیم در جهت توسعه سلامت در بین جوانان کشور علی‌الخصوص مردم آذربایجان شرقی عمل کرده است و وظیفه ماست که پشتیبانی‌های لازم را از این تیم انجام دهیم.

گودرزی افزود: البته ممکن است در بین هواداران بحث‌هایی مطرح شود که این طبیعت فوتبال است اما بنا نیست که این موضوعات به تیم لطمه بزند. تراکتور یکی از افتخارات ماست و می‌تواند در میادین بین‌المللی و در بازی‌های آسیایی برای کشورمان افتخارآفرینی کند. پس لازم است که قدر بدانیم.

وی درخصوص حواشی مطرح شده درخصوص بازی آخر تراکتورسازی در لیگ برتر خاطرنشان کرد: مجموعه دوستان بر این نظر بودند که در بحث‌های داوری اشتباهاتی رخ داده و این اشتباهات پس از بررسی‌های لازم برای ما مسجل شده است و تصمیم گرفتیم که تنبیهات لازم را در خصوص خاطیان انجام دهیم و باید این روند برای آینده تصحیح شود و بدیهی است که نسبت به اتفاقاتی که افتاده، تنبیهی در نظر گرفته شود.

محمود گودرزی تاکید کرد: من به عنوان وزیر ورزش به فدراسیون فوتبال کشور اعلام کردم که حتما برخوردهای لازم را هرچه سریع‌تر و در فاصله یکی دو روز آینده در نظر بگیرند و حتما جریمه‌هایی در نظر گرفته می شود و بعضی افراد نیز مورد تنبیهات سخت‌تری قرار می‌گیرند.

وی افزود: نباید بگذاریم که با احساسات هواداران پرشور بازی شود و این اتفاق باید درسی در سایر حوزه‌ها برای ما تلقی شود.

وزیر ورزش و جوانان درخصوص اینکه گفته می‌شود ارتباطات در دقایق پایانی بازی قطع شده بود، گفت: با استعلامی که از وزارت ارتباطات گرفتیم، در روز برگزاری مسابقه از ساعت یک بعدازظهر تا 12 شب هیچ گونه قطعی در تلفن‌ها وجود نداشته و این موضوع از پرینت‌هایی که استاندار محترم آذربایجان شرقی در جلسه امروز ارائه کردند قابل تایید است اما ممکن است به دلیل حجم بالای مکالمات اختلالاتی وجود داشته باشد اما هیچ گونه عمدی در این قضیه وجود نداشت.

وی درخصوص این شایعه که گفته می‌شود بازی تراکتور با نفت ممکن است تکرار شود گفت: بعید است که این مسابقه تکرار شود. اگر به نظر من باشد موافقم که این مسابقه تکرار شود ولی باید قوانین فیفا و AFC را نیز در نظر گرفت. در صورت تکرار این مسابقه باید احتمال باخت تیم تراکتور را نیز لحاظ کنیم و این موضوع ممکن است حتی سهمیه این تیم را نیز بگیرد و باید با درایت بیشتری عمل کنیم. البته تراکتورسازی تیم پرقدرتی است و حتی بسیاری از مردم سایر شهرها نیز طرفدار این تیم هستند. فقط در حال حاضر مشکلات داوری در این مسابقه برای ما مسجل شده و فدراسیون برای برخورد با خاطیان رای صادر خواهد کرد.

گودرزی در پاسخ به این سوال که گفته می شود اتفاقات این بازی از پیش تعیین شده بود اظهار کرد: دوستان عموما باورشان بر این است که نگاه‌های سیاسی در این رابطه سازنده نیست و به نظر من باید سیاسیون کمی مردمی‌تر به قضیه نگاه کنند و از اظهار مطالبی که بار حقوقی دارد اجتناب کنند. اینکه اتفاقات این مسابقه از پیش تعیین شده بود توهمی بیش نیست و همه ما نگاه ملی به قضیه داریم و این موضوع باعث می‌شود که با درایت بیشتری تصمیم بگیریم.

وزیر ورزش و جوانان درخصوص اینکه آیا معلوم شده چه کسی برای اولین بار شایعه تساوی سپاهان در بازی همزمان را اعلام کرده گفت: گزارش رسمی و قطعی به دست ما نرسیده و با ابهام نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم. دوستان همچنان در حال بررسی موضوع هستند و شاید در بلندمدت به نتیجه برسند اما به نظرم اینکه یک مربی با توجه به جو ورزشگاه تصمیم‌گیری کند رفتار غیرحرفه‌ای و غیرفنی است و باید مسائل درون تیمی تراکتور نیز ریشه‌یابی شود.