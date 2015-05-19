بازداشت ۱۶ اسپانیایی به اتهام حمایت از گروه های تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در بیانیه ای که وزارت کشور اسپانیا منتشر کرده آمده است این بازداشت ها بدنبال حمایت این افراد از حملات به پلیس در شبکه های اجتماعی اتفاق افتاده است.

وزارت کشور اسپانیا می گوید این افراد همچنین خواستار اقدامات تروریستی مشابه علیه سیاستمداران، نیروهای پلیس و دیگران شده اند.

براساس این بیانیه سه گروهی که گفته می شود این ۱۶ نفر از اعضای آن بوده اند، گروه جدایی طلبان مسلح باسک، سرزمین آزاد کاتولونیا و گروه مقاومت ضد فاشیستی اول اکتبر هستند. این در حالی است که هیچ یک از این سه گروه در سال های اخیر دست به اقدامات مسلحانه یا تروریستی نزده اند.