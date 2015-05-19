تهیه برنامه اجرایی اکو برای مشکلات بهداشتی منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، متن سخنرانی دکتر سید حسن هاشمی در این نشست به شرح زیر است:

بسيار مفتخرم كه بعنوان رياست دومين نشست وزراي بهداشت سازمان همكاري اقتصادي (اكو) در اين نشست شركت مي كنم. در ابتدا، مايلم از وزراي بهداشت عضو اكو براي انتخاب اينجانب بعنوان رئيس نشست تشكر نمايم. لازم است از دبيرخانه اكو، دفتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در ژنو و دبيرخانه سازمان جهاني بهداشت براي برگزاري مناسب اين جلسه تشكر كنم.

همانگونه كه مطلعيد، سازمان همكاري اقتصادي(اكو)، يك سازمان منطقه اي بين الدولي بوده كه جمعيتي در حدود ۴۴ ميليون و منطقه اي بيش از ۸ ميليون كيلومتر مربع را شامل مي شود كه مناطقی از اروپا، چين، روسيه و خليج فارس در آن قرار مي گيرد. حوزه فعاليت كشورهاي اكو شامل فعاليت هايي بوده كه تأثير مستقيم و غيرمستقيم روي توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور هاي عضو و روي كل منطقه اكو دارد. فعاليت هاي اكو شامل تجارت، حمل و نقل، انرژي، كشاورزي، امنيت غذايي، محيط، سلامت، كنترل داروها، كاهش بحرانها مي باشد.

دو دهه همكاري ميان مهمترين كشورهاي آسياي غربي، جنوبي و مركزي، الگوي جديدي از همكاري منطقه اي را ايجاد نموده است. سازمان همكاري اقتصادي با انجام تلاش هاي مشترك و با توجه به تقارب فرهنگي، داشتن سابقه تاريخي مشترك و برنامه هاي مشترك توانسته اقدامات خطيري را در راستاي توسعه منطقه اي انجام دهد.

چالش هايي كه منطقه اكو با آن مواجه مي باشد، براي سراسر دنيا اهميت دارد و جوامع بين المللي در حال پرداختن به اين موضوع مي باشند. ظرفيتها و فرصتهايي كه منطقه ECO پيشنهاد مي نمايد براي جوامع بين المللي بسيار حائز اهميت مي باشد.

بسيار خوشحالم اعلام نمايم كه بياناتم را روی مباحث مفيد نشست عالي كشورهاي عضو كه در بهمن سال گذشته كه در تهران برگزار شد، متمركز نموده ام. آنها مبناي خوبي را بحث امروز ما بوجود آورده اند.

برنامه اجرايي اكو توسط كارشناسان با توجه به نگراني هاي بهداشتي منطقه اي و برنامه جهاني بهداشت آماده گرديد. پيش نويس اين برنامه اجرايي براي كشورهاي عضو ارسال شد و پس از دريافت پيشنهادات ارزشمند طي دو الي سه ماه گذشته توسط دبيرخانه اكو، اين برنامه اجرايي تكميل گرديد. مطمئنم كه نشست امروز حمايت خود را از مراحل تدوين برنامه سلامت اكو، خصوصاً از طريق حمايت اين برنامه اجرايي اعلام مي دارد.

همچنان اطمينان دارم كه دفتر مركزي سازمان جهاني بهداشت، دفتر منطقه اي يورو، و دفتر منطقه اي مديترانه شرقي حمايت فني و ضروري خود را از اين سازمان بين منطقه اي ادامه خواهد داد. ضمناً پيش نويس بيانيه نيز آماده شده كه امروز مورد پذيرش خواهد گرفت.

در پايان تشكر خود را از وزراي بهداشت، هيئت هاي محترم براي مشاركت و از برگزار كنندگان براي تلاش هاي آنها اعلام مي دارم.