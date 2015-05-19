حمایت کاخ سفید از عملیات ارتش عراق علیه داعش در الرمادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید با بیان این مطلب گفت بسیار مهم است که نیروهای مردمی عراق که وی آنها را چند فرقه ای خواند، تحت کنترل و به فرمان دولت عراق باشند.

بخش هایی از شهر الرمادی مرکز استان الانبار عراق بامداد یکشنبه به کنترل نیروهای داعش آمد. نیروهای ارتش و مردمی عراق در حال آماده سازی خود برای بازپس گیری این مناطق از دست تروریست های داعش هستند. امروز اخباری منتشر شد که داعش در مناطق تحت کنترل خود اقدام به اعدام شماری از مردان کرده است.

آمریکا پیشتر و در زمان سفر حیدر العبادی نخست وزیر عراق به واشنگتن وعده داده بود تا تسلیحات بیشتری را به منظور مقابله با داعش در اختیار بغداد قرار دهد، این در حالی است که با وجود شدت گرفتن درگیری ها در عراق این وعده هنوز عملی نشده است.