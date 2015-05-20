به گزارش خبرنگار مهر، سرخک یکی از بیماریهای ویروسی واگیردار است که از طریق قطرات بینی، گلو و دهان فردی که به این ویروس مبتلا شده است، منتقل میشود و افراد مبتلا به این بیماری باید قرنطینه شوند تا بیماری به دیگران سرایت نکند.
چند روزی است که مواردی از بیماری سرخک در استان بوشهر و به ویژه شهرستان جم دیده می شود علایم این بیماری ابتدا در یک دبستان شهرستان جم مشاهده شد و به تدریج تعداد افراد مشکوک به این بیماری افزایش یافتند.
تیمهای دانشگاه علوم پزشکی بلافاصله وارد عمل شدند و اقدامات بسیار خوبی در شهرستان جم برای شناسایی بیماران و همچنین ایمنسازی افراد صورت گرفته است.
نقطه اصلی بیماری، محله خواجه احمدی شهر جم بوده است که طبق پروتکل جهانی، شعاع یکهزار متری افراد زیر ۱۵سال واکسینه می شوند که در این شهرستان شعاع بیشتری برای افزایش ضریب اطمینان در نظر گرفته شده است.
هر چند بیماری سرخک بک بیماری مسری و ویروسی است ولی مرگ و میر در این بیماری بسیار کم است و خوشبختانه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
بیماری سرخک در ۹ نفر مثبت اعلام شده است
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با وضعیت شیوع بیماری سرخک در استان بوشهر اظهار داشت: اواسط اردیبهشتماه امسال گزارشی از علائم سرخک در شهرستان جم دریافت کردیم و اقدامات ما بلافاصله آغاز شد.
دکتر عبدالمحمد خواجه ئیان از اعزام تیمهای بررسی در همان روز خبر داد و اضافه کرد: در بررسیهای اولیه نمونه گیری از ۱۱ نفر انجام شد که نتیجه آزمایش ۹ نفر مثبت اعلام شد.
وی از آغاز اجرای طرح بیماریابی فعال در سطح شهرستان جم خبر داد و بیان داشت: در حدود ۴۰ نفر مشکوک بودند که این افراد شناسایی شدند و اقدامات لازم در خصوص آنها صورت گرفت که بیماری سرخک تنها برای همان ۹ نفر مثبت اعلام شده است.
اجرای طرحهای بیماریابی و ایمنسازی
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به اجرای طرحهای بیماریابی و ایمنسازی در سطح شهرستان جم اشاره کرد و ادامه داد: همکاران ما هم اکنون علاوه بر انجام طرحهای بیماریابی، در راستای ایمنسازی فعال هستند.
وی یادآور شد: در حال حاضر ۱۶ تیم پزشکی مشغول برنامه های بیماریابی فعال و همچنین ایمنسازی افراد در معرض خطر هستند که اقدامات متنوعی در این زمینه انجام می شود.
۸۵۰۰ نفر واکسینه شدند
خواجهئیان تصریح کرد: با توجه به اینکه میخواهیم ضریب اطمینان بالایی در این زمینه داشته باشیم، شعاع بیشتری را تحت پوشش قرار دادهایم و ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر که افراد بین ۹ ماه تا ۱۵ سال هستند تحت برنامههای مراقبتی قرار میگیرند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه تا کنون بیش از هشت هزار و ۵۰۰ نفر واکسینه شدهاند، افزود: واکسن به تعداد کافی در اختیار داریم و همه افراد در معرض خطر واکسینه میشوند.
نکات پیشگیری و مراقبتی
وی به برخی از نکات پیشگیری و مراقبتی در مورد این بیماری نیز اشاره کرد و بیان داشت: افرادی که در خود و یا خانواده خود علایم مشکوک سرخک را میبینند، باید این بیماری را جدی بگیرند و سریعا به مراکز درمانی مراجعه کنند.
خواجهئیان ادامه داد: بیماری سرخک یک بیماری ویروسی است که درمان خاصی ندارد و تنها نیازمند مراقبت است و با توجه به اینکه یک بیماری بسیار بسیار مسری است، جدا کردن بیمار از بقیه افراد بسیار مهم و ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه افراد مبتلا به این بیماری باید نکات بهداشت فردی را به صورت کامل رعایت کنند، اضافه کرد: اگر کودک و یا خانم باردار و یا کسی با عارضه خاص در منزل است، حتما باید از افراد مبتلا به سرخک فاصله بگیرند.
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