به گزارش خبرگزاری مهر، نگین میرحسنی درباره این نمایش گفت: محسن معینی در این نمایش در تلاش است با همکاری هنرمندان پیشکسوت و خلاق، روایتی معاصر و مواجهه ای هرمنوتیکی با موضوع معراج را به نمایش بگذارد. این نمایش بر اساس منابع محکم و اصیل شکل گرفته است. زیبایی شناسی حاکم بر این نمایش مبتنی بر ساخت نظام نشانه شناسانه پست مدرن و استفاده از تئاتر بک آرت است و حال و هوایی چون آثار قبلی محسن معینی دارد.

تهیه کننده نمایش های «کاسپار» و «بر فرس تندرو» درباره با داستان این نمایش گفت: این نمایش روایتی مستند از ماجرای معراج پیامبر است. معراج پیامبر موضوع مورد علاقه هنرمندان بزرگ گذشته این سرزمین بوده و شعرای بزرگی چون نظامی تا نقاشان برجسته ای چون سلطان محمد به این موضوع پرداخته اند. گروه تئاتر شرنگ نیز تلاش کرده تا به این موضوع با شکوه بپردازد.

محمد عمرانی، لیلا بلوکات، اردلان شجاع کاوه، علی طالب لو، الیزا اورامی، محمد تنهایی، وجیهه لاریجانی، بهزاد جاودان فرد، افسانه میر باقری، مریم باقری، پرهام رمضانی، هستی رهبر، مهناز میرزایی، لیلا خلیلی، میترا بلوکات، الهام حیدری، حمیدرضا غلامحسینی بهنام سلطانی پیمان گنجی بازیگران این نمایش هستند.

بهجت رحمانی مشاور پروژه، علی شهریاری جلوه های ویژه بصری، مستانه کریم خانی و مریم باقری دستیاران کارگردان، تبسم شایگان منشی صحنه، نگین میر حسنی واحد طراح لباس، بهزاد جاودان فرد طراح حرکت، امیدسلیمانی عکاس، پوریامهری گرافیست و الهه حاجی زاده مشاور رسانه ای سایر عوامل این نمایش هستند.

«آواز پر جبرییل» از اول خرداد ساعت ۲۰:۴۵ در تالار اندیشه حوزه هنری به روی صحنه می رود.