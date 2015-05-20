گلابگیری دلالان از دسترنج کشاورزان مشهدی/حکایت تبدیل سنت به صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، گل های محمدی روستای فرخد که پیش از این با فرا رسیدن اردیبهشت هزاران گردشگر را به سمت خود می کشاند و عطر و بوی آن هر بیننده ای را مدهوش می کرد در حال حاضر به جولانگاه بسیاری از دلالان تبدیل شده و بوی ناامیدی در سراسر این روستا پراکنده است.

روستای فرخد در ۹ کیلومتری جاده کلات در دهستان «تبادکان» و از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی از جمله روستاهایی است با جمعیت بالغ بر ۶ هزار نفر همچون قمصر کاشان کاشت گل محمدی در این روستا به یکی از استعدادهای این منطقه تبدیل شده است.

گل هایی که آب رفتند

رمضان از جمله کشاورزانی است که می گوید: روزگاری در این روستا بیش از ۳۰۰ هکتار گل محمدی کشت می شد اما بسیاری از کشاورزان به دلیل متحمل شدن ضرر زمین ها را رها کردند و گل های محمدی هم آب شدند.

وی در گفتگو با مهر بیان کرد: این روستا دارای ۳۰۰ هکتار اراضی زیرکشت گل محمدی بود که در حال حاضر به دلیل قیمت ارزان گل محمدی و به صرفه نبودن کشت آن، کمبود آب و عدم حمایت از کشاورزان به نیمی از این میزان و کمتر از ۱۱۰ هکتار رسیده است.

کشاورزانی که صنعتی شدند

وی افزود: اغلب افراد این روستا به مشاغل کشاورزی، دامداری و باغداری مشغولند اما مجاورت روستای فرخد با شهرک صنعتی مشهد نیز در بی رونقی و مرگ گل های محمدی بی تاثیر نبوده است.

وی افزود: بسیاری از کشاورزان که نانشان را از عرق گل های محمدی کسب می کردند حالا جذب کارخانجات صنعتی شدند و از کارگری نان در می آورند.

وی ادامه داد: وجود دلالان و ضعف روستائیان در ایجاد تعاونی و یا صادرات گل و گلاب به سایر شهر ها باعث شده تا اغلب گلکاران اسیر قیمت های دلالان شده و محصول خود را حراج کنند.

وی ادامه داد: دلالان، هر کیلو گل محمدی را با قیمت ۵ هزار تومان از کشاورز خریداری می کنند و با قمیت دو برابر به کارخانه های گلابگیری می فروشند.

کشت گل محمدی صرفه اقتصادی ندارد

حسن صفری یکی از کشاورزان نمونه روستای فرخد نیز در خصوص مشکلات این روستا گفت: کشاورزان اراضی زیر کشت گل محمدی در این روستا را به دلیل کم آبی و درآمد کم با سایر محصولات جایگزین کردند.

وی با اشاره به اینکه هر کیلو گل محمدی در قطب تولید گلاب یعنی قمصر کاشان بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان خریداری می شود افزود: دلالان همین گل و با همین کیفیت را از کشاورزان روستای فرخد در خراسان با قیمت هر کیلو ۵ تا ۶ هزار تومان خریداری می کنند.

وی افزود: در ابتدا برخی از کشاورزان گل های محمدی را به کارخانه گلابگیری می فروختند اما به نظر می رسد که کارخانه ها هم تمایل زیادی به خرید مستقیم از کشاورز نداشته و به دلایل نامعلوم خرید از کانال دلالان را ترجیح می دهند.

باغچه های ویلایی

صفری با بیان اینکه گل محمدی در طول سال ۲۰ نوبت آب لازم دارد افزود: برخی از کشاورزان روستا با کمبود آب مواجه می شوند و از محل فروش گل محمدی عایداتی ندارند لذا زمین زراعی خود را برای ساخت ویلا می فروشند و متاسفانه این روند در طی سال های گذشته شدت گرفته است.

وی افزود: اقتدار دولت برای جلوگیری از ساخت ویلا نیز کم است و مسئولان نه از تولید کنندگان حمایت می کنند و نه مقابل ساخت و ساز ویلا ها را می گیرند و نتیجه اش همین می شود که در حال حاضر مشاهده می کنید.

ایجاد تعاونی دست دلالان را کوتاه می کند

در این رابطه نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مشکل اصلی گلکاران در خصوص خریداری گل ها با قیمت اندک توسط دلالان گفت: اولین قدم برای حل این مشکل ایجاد تعاونی در روستا است.

حجت الاسلام محمد حسین حسین زاده بحرینی در گفتگو با مهر بیان کرد: در حال حاضر به دلیل آنکه گلکاران گل محمدی فرخد در فروش گل های خود به کارخانه گلابگیری متحد نیستند و به صورت جداگانه گل های خود را به کارخانه تحویل می دهند، مشکل وجود دلالان در این میان به وجود می آید که با ایجاد یک شخصیت حقوقی به عنوان تعاونی گلکاران فرخد مشهد این مشکل قابل حل است.

وی افزود: اگر صنایع تبدیلی پس از برداشت گل در روستا قرار گیرد علاوه بر اشتغال زایی همچون بسته بندی و بازاریابی می تواند ارزش افزوده محصول را نیز در خود روستا تجمیع کند و این به نفع گلکاران روستایی است و نمایندگان مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز در این راستا یاری گر روستاییان خواهند بود.

حجت الاسلام بحرینی برندسازی محصول گل و گلاب در روستای فرخد را یکی از مهمترین اقدامات برای گسترش محصول این روستا دانست و تصریح کرد: برای آنکه محصولی قابلیت توزیع در سطح کشور و حتی صادرات داشته باشد نیاز به برند و شاخص دارد که طبیعتا این اقدام نیاز به تکنولوژی های خاصی دارد که در این زمینه نیز نمایندگان مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تمام تلاش خود را مبذول خواهند داشت.

وی در پاسخ به مشکلی مبنی بر مشکل آبیاری زمین های زراعی روستای فرخد که بعضا از پساب فاضلاب ها آبیاری می شود گفت: مشهد به لحاظ آب جزء مناطق بحرانی کشور است و اینکه بخواهیم آب کشاورزی روستاهای اطراف مشهد را از طریق دشت مشهد دو یا سه برابر کنیم تا مشکلات کم آبی زمین های کشاورزی روستاییان حل شود توجیه اقتصادی ندارد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر زمین های کشاورزی روستای فرخد به صورت سنتی و غرقابی آبیاری می شود بیان کرد: این روش آبیاری هدر رفت آب را زیاد می کند و برای حل این مشکل باید روستاییان به سمت روش های مدرن حرکت کنند تا با این روش ها ۵۰ درصد از مصرف آب را کاهش دهند و در این راستا مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرده است که ۸۵ درصد مدرن سازی روش های آبیاری زمین های کشاورزی را پرداخت می کند.

وی خاطرنشان کرد: هنر کشاورزان و گلابگیران این منطقه باید این باشد که با حداقل آب بیشترین میزان و با کیفیت ترین گل و با بیشترین درصد اسانس گلاب تولید کنند.

روستای فرخد هدف گردشگری

نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز معطوف کردن توجه مسافران و زائران حضرت رضا(ع) به قطب گلاب مشهد را یکی از راه های تشویق و ترغیب مردم این منطقه به ادامه کار و رونق اقتصادی عنوان کرد و افزود: روستای فرخد بیش از ۱۰۰ هکتار زمین زیر کشت گل محمدی دارد اما متاسفانه این روستا مرکز گلابگیری مناسبی ندارد.

محمد فانی در گفتگو با مهر اظهار کرد: متاسفانه در چرخه تولید محصول و قرار گرفتن آن در بازار، وجود دلالان خرید محصولات کشاورزان باعث شده است کشاورزان سود اصلی از فروش محصولات را به دست نیاورند و به همین دلیل شورای شهرستان کمک های جدی خود را برای خرید دستگاه گلاب گیری برای روستای فرخد پیگیری خواهد کرد.

وی گفت: در حال حاضر تورهای گردشگری قمصر کاشان و مراسم گلابگیری خاصی که این شهر دارد به گونه ای در کل دنیا به یک شاخص تبدیل شده که تورهای گردشگری به این شهر سفر می کنند و لذا بهره گیری از این الگو می تواند در این روستا و در خراسان رضوی نیز سرمایه و انگیزه ایجاد کند.

وی افزود: ما نیز باید زمین های زیرکشت گل محمدی روستای فرخد و گلاب این شهر را معرفی و برندسازی کنیم تا بخشی از مسافرانی که از مناطق ییلاقی طرقبه و شاندیز استفاده می کنند از این روستا نیز بازدید کنند.

فانی با اشاره به تشکیل ۱۶ باشگاه کشاورزان جوان در شهرستان مشهد تصریح کرد: متاسفانه میانگین سن کشاورزی در کشور به ۵۵ سال رسیده است و جوانان همچون سابق رغبت چندانی به شغل کشاورزی ندارند و به همین منظور با ایجاد باشگاه کشاورزان جوان در شهرستان مشهد سعی در برداشتن گام های موثری در توسعه روستا داریم.

نایب رئیس شورای شهرستان مشهد خاطرنشان کرد: در صورتی که روستاهای حاشیه شهر مورد حمایت قرار گیرند قادر به درآمدزایی و حل مشکلات می شوند و با این عمل میل جوانان به مهاجرت نیز کاسته می شود.

وی بیان کرد: در گذشته به دلیل عدم توجه مسئولان به روستاهای نزدیک شهر، این روستاها تبدیل به حاشیه شهرها شدند و اگر توجه جدی به سایر روستاها نداشته و برای آینده آن ها برنامه ریزی مناسبی صورت نگیرد این عارضه تا روستاهای دور دست نیز کشیده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محصول عمده گل محمدی گلاب، اسانس و گلبرگ خشک است که از این محصول در صنایع دارویی، عطرسازی، فرآورده های بهداشتی و آرایشی و صنایع غذایی استفاده می شود.

گل محمدی علاوه بر خاصیت درمانی و بهبود عارضه هایی همچنین دردهای رماتیسمی، قلبی، تقویت اعصاب و معده و رفع بعضی از سردردها در تهیه شربت مربا و در صنایع شیرینی سازی و تهیه بستنی نیز کاربرد فراوانی دارد.

گزارش: مریم ذوالفقاری