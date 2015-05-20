افتتاح بزرگترین مجتمع فرهنگی کودک و نوجوان غرب کشور در کرمانشاه

رضا موزونی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت بزرگترین مجتمع فرهنگی و هنری کودک و نوجوان غرب کشور در کرمانشاه گفت: این پروژه، جزو پروژه های مصوب سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه بوده که در پارک معلم کرمانشاه واقع در فرهنگیان فاز یک در حال احداث است.

وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع و یک هزار و ۹۰۸ متر زیر بنا و در سه طبقه احداث می شود.

موزونی، این پروژه را از پروژه های خاص و ویژه کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان کرمانشاه برشمرد و گفت: اجرای این پروژه به اداره کل نوسازی مدارس استان واگذار شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری، کودک و نوجوان استان کرمانشاه، اعتبارات لازم برای اجرای پروژه مذکور را سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

وی پیشرفت فیزیکی ابنیه پروژه را بیش از ۷۵ درصد اعلام کرد و اظهار داشت: با اقدامات در دست انجام، این پروژه از نظر مسائل ابنیه ای امسال به اتمام خواهد رسید.

موزونی، همچنین از خرید تجهیزات جانبی پس از ایجاد مجتمع خبر داد و افزود: این مجتمع دارای سالن آمفی تئاتر ، گالری قصه گویی، سالن های آموزشی متفاوت و.. بوده که تجهیزات مورد نیاز آن نیز توسط دستگاه بهره بردارکه کانون پرورش فکری استان بوده در حال خریداری است.

وی یادآور شد: این پروژه اواسط امسال و نهایتا در نیمه دوم سال ۹۴ به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان استان کرمانشاه، به مصوب شدن این پروژه در سال ۹۰ و طی سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه اشاره و زمان اجرای پروژه را سال ۹۲ اعلام کرد.

وی تصریح کرد: به علت کمبود اعتبارات، این پروژه از سال ۹۲ کلید خورد و عملیات اجرایی آن عملا سال ۹۳ آغاز شد.

وی افزود: البته پیش از آن با مشکل زمین نیز مواجه بودیم و برای این طرح به زمین گسترده تری نیاز بود که خوشبختانه شورای اسلامی شهر کرمانشاه و شهرداری مصوبه ای به تصویب رساند و مقداری زمین به زمین قبلی کانون پرورش فکری الحاق کردند و پروژه ابتدای سال ۹۳ آغاز به کار کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان کرمانشاه زمان در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه مذکور را یک و نیم سال عنوان کرد و گفت: طی برنامه ریزی صورت گرفته باید در این مدت به اتمام می رسید اما پروژه مقداری برای احصا نمودن زمین به تاخیر افتاد و به دلیل اینکه پروژه عظیمی است ممکن است مقداری بیش از ۱۸ ماه به طول بیانجامد.

وی این مرکز را چهارمین مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری استان عنوان کرد و گفت: در کانون پرورش فکری مراکز زیر ۷۰۰ متر متراژ را مرکز و بیش از آن را مجتمع می‌دانیم و این پروژه چهارمین مجتمع بزرگ فرهنگ و هنری استان کرمانشاه است اما به خاطر بزرگی آن به عنوان بزرگترین مجتمع فرهنگی و هنری کودک و نوجوان غرب کشور نیز تلقی می شود.

موزونی، این مجتمع را مجتمعی بی نظیر در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان های غربی دانست و گفت: تنها مجتمع قابل مقایسه با پروژه مذکور مجتمع فرهنگی و هنری سه راه ۲۲ بهمن کرمانشاه است.

وی در پایان گفت: این پروژه ها با عنایت مقام معظم رهبری برای کانون پرورش فکری استان کرمانشاه ایجاد شده و امیدواریم پس از این نیز نگاه دفتر حضرت آقا و نگاه دیگر مسئولان کشوری به حوزه کانون نگاه فراتری باشد چرا که این نهاد کار فرهنگی و هنری را برای کودکان و نوجوان به صورت تخصصی دنبال می کند.