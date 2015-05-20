محمد حمزه زاده مدیرعامل انتشارات سوره مهر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فروشگاه کتابفروشی سوره در میدان انقلاب گفت: فروشگاه الان آماده افتتاح است و ما نیز در حال تجهیز آن هستیم. همچنین مساله آموزش نیروی انسانی و جذب آنها و تهیه نرم افزارهای مناسب برای فروشگاه نیز در حال انجام است.

وی اظهار امیدواری کرد این فروشگاه روز سوم خرداد ماه سال جای و همزمان با سالروز آزادسازیی خرمشهر آغاز به کار کند.

فروشگاه دوم سوره مهر در میدان انقلاب و در مجاورت سینما بهمن تاسیس شده و مساحت آن بالغ بر ۵۰۰ متر مربع است.

این فروشگاه پیش از این قرار بود در آبان ماه گذشته افتتاح شود که به دلیل پاره ای از مشکلات میسر و محقق نشد.