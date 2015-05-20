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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۲۸

حمزه‌زاده به مهر خبرداد؛

کتابفروشی «سوره مهر» در میدان انقلاب سوم خرداد افتتاح می‌شود

کتابفروشی «سوره مهر» در میدان انقلاب سوم خرداد افتتاح می‌شود

کتابفروشی سوره مهر در راسته انقلاب تهران همزمان با سوم خرداد ماه و سالروز آزاد سازی خرمشهر افتتاح می شود.

محمد حمزه زاده مدیرعامل انتشارات سوره مهر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فروشگاه کتابفروشی سوره در میدان انقلاب گفت: فروشگاه الان آماده افتتاح است و ما نیز در حال تجهیز آن هستیم. همچنین مساله آموزش نیروی انسانی و جذب آنها و تهیه نرم افزارهای مناسب برای فروشگاه نیز در حال انجام است.

فروشگاه کتاب سوره مهر

وی اظهار امیدواری کرد این فروشگاه روز سوم خرداد ماه سال جای و همزمان با سالروز آزادسازیی خرمشهر آغاز به کار کند.

فروشگاه دوم سوره مهر در میدان انقلاب و در مجاورت سینما بهمن تاسیس شده و مساحت آن بالغ بر ۵۰۰ متر مربع است.

این فروشگاه پیش از این قرار بود در آبان ماه گذشته افتتاح شود که به دلیل پاره ای از مشکلات میسر و محقق نشد.

کد مطلب 2585915
حمید نورشمسی

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