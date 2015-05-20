آشنایی با «جمعه» از خودکشی منصرفم کرد/ عشق پادزهر ناامیدی

نادر فلاح بازیگر تئاتر و سینما که این روزها در نمایش «دست نیافتنی ها» ایفای نقش می کند در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش «دست نیافتنی ها» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی اجرای خود را زا ۲۲ اردبیهشت ماه در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده است. این اثر نمایشی بر اساس رمان «زندگی دوباره» اثر فیلیپ پوزو دی بورگو و فیلم فرانسوی «دست نیافتنی ها» تولید شده اما من برای بازی در نقش فیلیپ رمان اصلی را مطالعه نکردم و با وجودی که فیلم آن را هم دارم ترجیح دادم آن را نبینم چون نمی خواستم که از فیلم تاثیر بگیرم.

بازیگر فیلم «خط ویژه» ادامه داد: این نمایش یک اثر کاملا مستقل از فیلم «دست نیافتنی ها» است و می توان گفت تنها داستان و ضمیر اصلی قصه مشترک هستند و کاراکترهایی که مخاطب در نمایش می بیند کاملا متفاوت از فیلم، طراحی و شخصیت پردازی شده اند. تاکنون چند اقتباس نمایشی هم از این فیلم صورت گرفته که هرکدام آثار مستقلی هستند بنابراین مقایسه این نمایش با فیلم کاملا اشتباه است.

وی درباره شخصیتی که در این نمایش ایفا می کند، توضیح داد: در نمایش «دست نیافتنی ها» نقش فیلیپ را ایفا می کنم که مرد بسیار ثروتمندی است اما به دلیل سقوط با چتر پاراگلایدر فلج شده است و برای پرستاری از خود مردی افغانستانی به نام جمعه را استخدام می کند. آشنایی این دو با هم باعث تاثیر گذاشتن روی یکدیگر و تغییر نوع زندگی و دنیای هر دو این افراد می شود.

فلاح تصریح کرد: کارگردان برای شخصیت فیلبپ در این نمایش ویژگی‌هایی در نظر گرفته که در فیلم وجود ندارد و آن هم این است که فیلیپ بعد از مرگ هسرش دچار یاس و ناامیدی شده و میل به خودکشی دارد. او دوست دارد با اقدام به خودکشی خودش را در درد و رنجی که همسرش کشیده شریک کند اما بعد از آشنایی با جمعه با مفهوم انسانیت آشنا می شود و در نحوه زندگی اش تغییراتی رخ می دهد. این نمایش اثری کمدی رومانتیک است و می خواهد این پیام را به مخاطب منتقل کند که عشق می تواند پادزهر همه ناامیدی ها باشد.

وی درباره ایفای نقش یک معلول عنوان کرد: بازی در این نقش برای من که بازیگر پرجنب و جوشی هستم و معمولا در نمایش هایی که بازی می کنم حرکات فیزیکی زیادی دارم بسیار سخت است چون در این نمایش تمام بازی من محدود به میمیک صورت و بیانم است و اصلا نمی توانم از بدنم استفاده کنم بنابراین برای رسیدن به موقعیت نقش تلاش زیادی کردم.

بازیگر فیلم «بی‌پولی» در پایان درباره دیگر فعالیت هایش گفت: در جشنواره سی و دوم فیلم فجر با فیلم های «دریا و ماهی و پرنده»، «خانه دختر»، «طعم شیرین خیال» و «خداحافظی طولانی» حضور داشتم که فیلم «طعم شیرین خیال» در نورزو اکران شد. به تازگی بازی در آخرین فیلم مانی حقیقی به نام «شن، جن، ین» که البته نامش تغییر کرده را به پایان رسانده‌ام و قرار است به زودی نیز به جمع بازیگران فیلم «لانتوری» رضا درمیشیان بپیوندم.

نمایش «دست نیافتنی ها» از ۲۲ اردیبهشت ماه به مدت یک ماه هر شب ساعت ۲۰ در سالن استاد ناظرزاده کرمانی به اجرا در می‌آید. نادر فلاح، سینا رازانی، بهاره کیان افشار، سینا کرمی، مایا رضوی، امیرحسین جدی نیز بازیگران یان اثر نمایشی هستند.