قبر امامزاده محمد روستای درویشی دشتی حفاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، روستای درویشی یکی از روستاهای شهرستان دشتی است که میزبان دو امام‌زاده است و مردم این روستا نیز عشق و ارادت بالایی به ائمه و امام‌زادگان دارند.

قبر امامزاده محمد روستای درویشی روز گذشته توسط افراد ناشناسی مورد بی حرمتی و حفاری قرار گرفت که هنوز انگیزه این افراد از این حفاری مشخص نیست.

زمین‌لرزه ۶.۱ ریشتری دو سال پیش شهرستان دشتی باعث تخریب ساختمان این امام‌زاده شده بود.

احتمال تلاش افراد برای یافتن طلا و جواهرات

بخشدار شنبه و طسوج در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این خبر اظهار داشت: برابر اعلام شورای اسلامی روستای درویشی متاسفانه قبر امامزاده محمد روستای درویشی توسط افراد ناشناسی مورد حفاری قرار گرفته شده که این موضوع ناراحتی مردم را در پی داشته است.

هادی اخلاقی افزود: پیش از این نیز همین مقبره در گذشته به صورت غیر مجاز مورد حفاری واقع شده بود که با همت شورای اسلامی این روستا بازسازی و مرمت شد.

وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد این افراد بدنبال پیدا کردن طلا و جواهراتی در این مکان هستند، تصریح کرد: این موضوع را به دستگاه‌های ذیربط گزارش داده شده است.

حفاری امام‌زاده محمد به صورت ویژه در دست پیگیری است

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روستای درویشی دارای دو امام زاده محمد و سلیمان است که مردم ارادت خاصی به آنها دارند.

حسین اسماعیلی افزود: این موضوع به صورت ویژه مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که ساختمان این امام زاده بر اثر زلزله بیستم فرودین ماه سال ۹۲ تخریب که تاکنون بازسازی نشده است.