رییس جمهور وارد تبریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رییس جمهور اسلامی ایران و هیات همراه وی با استقبال رسمی آیت الله محسن مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در استان و اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی برای سفری دو روزه دقایقی پیش وارد فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز شد.

در این سفر دو روزه که هفدهمین سفر استانی هیئت دولت یازدهم به شمار می رود، برنامه هایی چون دیدار مردمی رییس جمهور در ورزشگاه تختی تبریز، دیدار با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، دیدار با علما و نخبگان و خانواده شهدا و نیز افتتاح طرح های مختلف در حوزه های عمرانی، صنعتی و دیگر بخش ها پیش بینی شده است.

گفتنی است پیش از سفر رییس جمهور تعدادی از وزرا و معاونان وی با حضور در تبریز ضمن انجام برخی دیدارها و بازدیدها، به بررسی موضوعات روز آذربایجان شرقی پرداختند که از آن جمله می توان به حضور معاون اجرایی رییس جمهور و دیدار با سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج و نیز سفر وزیر ورزش و جوانان برای بررسی اتفاقات بازی تراکتورسازی تبریز و نفت تهران اشاره کرد.