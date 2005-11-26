اولين جلسه مشترك كارگزاران و دبير كل جديد بورس برگزار شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" درنخستين جلسه كارگزاران و دبيركل بورس اوراق بهادار كه امروز بعد از پايان كار معاملات در محل سازمان بورس برگزار شد ابتدا حيدر مستخدمين حسيني رييس هيئت مديره سازمان كارگزاران به توضيح ويژگي‌هاي علي صالح آبادي پرداخت.

وي به جسارت صالح آبادي در پذيرفتن پست دبيركلي اشاره كرد وافزود: براي نخستين باراست كه دبيركل توسط هيأت مديره و از داخل سازمان انتخاب مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد:چند گزينه براي اين پست مد نظر بود كه درنهايت آقاي صالح آبادي با شجاعت پست دبير كلي را دراين شرايط پذيرفت.



مستخدمين حسيني درباره دلايل انتخاب دبير كل تصريح كرد: سياسي نبودن و نداشتن گرايش به جناحي خاص، تحصيلات مرتبط با بازار سرمايه همچنين فعاليت درخانواده بورس مهم‌ترين علل انتخاب ايشان بود.



در ادامه علي صالح آبادي دبيركل بورس پس ازتشكر از حضور كارگزاران, مقارن شدن اوضاع خوب بازار سرمايه با تشكيل اين جلسه را به فال نيك گرفت و اظهار داشت: مهمترين فعاليت ما درمهلت قانوني چهارماهه بحث استقرار قانون جديد است كه به زودي ابلاغ مي شود.



وي به مهمترين تفاوت قانون جديد و قديم اشاره كرد وگفت: در قانون جديد نظارت بر بازاراوليه نيز صورت مي گيرد و اين بازار قانونمند مي شود.

صالح آبادي ادامه داد: در واقع، حوزه عمل سازمان بورس با توجه به گستردگي اين بازار بسيار وسيع تر مي ‌شود.

وي تاكيد كرد:همچنين درقانون جديد مقام عمليات از نظارت جدا خواهد شد و سازمان بورس و شركت بورس تشكيل مي شود كه سازمان بورس وظيفه نظارت و سياستگذاري را به عهده خواهد گرفت و شركت بورسي عمليات معاملات را انجام خواهد داد.



در پايان اين جلسه كارگزاران ديدگاه‌هاي خود را به اطلاع دبير كل رساندند و حمايت خود را ازدبير كل بورس اعلام كردند.