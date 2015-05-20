به گزارش خبرگزاری مهر، ناظری در این دیدار به موضوع جنایات شیمیایی که از زبان و آوای پر از سرفه و چشمان اشکبار این جانبازان تشریح می‌شد گوش فرا داد.

در این دیدار شهرام ناظری با تشکر از این دعوت و ضمن ستایش این قدرت فراتر از انسان این عزیزان اظهار کرد: دو دلیل تمامی صحبت های شما بزرگواران را برایم عینی تر کرده است. دلیل ساده و اول آنکه به عنوان هموطن کرمانشاهی شما در آن زمان و آن منطقه از نزدیک نظاره گر این فجایع تلخ بوده ام و دلیل اصلی‌تر بیان امروزین شما عزیزان به دور از هرگونه تکلف، کاملا علمی، شیوا و دقیق است که با حضور عینی‌‌تان به‌صورت سند هر مخاطبی را مجذوب و سپس مجاب خواهد کرد.

وی تاکید کرد: خواهش من از شما آن است که کاملا ریز و با ذکر جزییات برایم روایتگر باشید. من برای شنیدن بدینجا آمده ام چون این حرکت انسانی و پیام صلح شما قابل تقدیر است.

در ادامه این دیدار جانبازان شیمیایی از این استاد آوای موسیقی سنتی درخواست کردند تا حتما در سالگرد بمباران شیمیایی شهر سردشت در سال ۱۳۶۶ که به عنوان اولین شهر غیرنظامی در جهان مورد بمباران شیمیایی قرار گرفته در هشتم تیرامسال شرکت افتخاری داشته باشند که با استقبال و قبول شهرام ناظری مواجه شد.

ناظری سپس با گروه MOCT از ژاپن به رهبری دکتر تسویا آشنا شد و به عنوان یک ایرانی از زحمات این گروه در کمک به آشنایی جهانیان و بخصوص مردم ژاپن با موضوع جانبازان شیمیایی ایران تشکر کرد.

شوالیه آواز ایران در انتها آخرین اثر موسیقایی خود را به موزه صلح تهران اهدا کرد و کونیکو یامامورا مادر شهید محمد بابایی نیز کتاب «من زنده ام» اثر معصومه آباد و فیلم های «خاطراتی برای تمام فصول» اثر مصطفی رزاق کریمی و «پژواک سکوت» اثر حمید زرگرنژاد را به نمایندگی از جانبازان شیمیایی موزه صلح تهران به او تقدیم کرد.

در این دیدار علی دهباشی سردبیر مجله بخارا نیزبه همراه ناظری حضور داشت.