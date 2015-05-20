رشد ۲۵ درصدی واردات و ۱۵ درصدی صادرات از گمرک منطقه آزاد قشم

محمدرضا عطاآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: کالاهای وارداتی در این مدت بالغ بر ۲۶ هزار تن وزن داشته و ارزش وارداتی آنها نزدیک به ۸۸ میلیون دلار است.

عطاآبادی گفت: همچنین سه هزار تن کالای صادراتی با ارزش بیش از چهار میلیون دلار که همگی تولیدات داخل جزیره هستند از طریق گمرک سازمان صادر شده اند.

وی اظهار داشت: به منظور صادرات و واردات در این مدت ۱۵۰ شناور در اسکله های کاوه و بهمن پهلو گرفتند و به تخلیه و بارگیری کالا پرداختند.

مدیرکل گمرک و بازرگانی منطقه آزاد قشم از لوازم خانگی، پوشاک، لوازم یدکی، مواد اولیه کارخانجات قشم به عنوان مهمترین کالاهای وارداتی و از روغن های صنعتی، کالاهای دخانی، انواع شناور، سیمان و ... به عنوان مهمترین کالاهای صادراتی از جزیره نام برد.