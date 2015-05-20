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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۴۱

عطاآبادی خبر داد:

رشد ۲۵ درصدی واردات و ۱۵ درصدی صادرات از گمرک منطقه آزاد قشم

رشد ۲۵ درصدی واردات و ۱۵ درصدی صادرات از گمرک منطقه آزاد قشم

قشم- مدیرکل گمرک و بازرگانی منطقه آزاد قشم از رشد ۲۵ درصدی واردات و رشد ۱۵ درصدی صادرات از طریق گمرک این منطقه در دو ماهه نخست سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه پارسال خبرداد.

محمدرضا عطاآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: کالاهای وارداتی در این مدت بالغ بر ۲۶ هزار تن وزن داشته و ارزش وارداتی آنها نزدیک به ۸۸ میلیون دلار است.

عطاآبادی گفت: همچنین سه هزار تن کالای صادراتی با ارزش بیش از چهار میلیون دلار که همگی تولیدات داخل جزیره هستند از طریق گمرک سازمان صادر شده اند.

وی اظهار داشت: به منظور صادرات و واردات در این مدت ۱۵۰ شناور در اسکله های کاوه و بهمن پهلو گرفتند و به تخلیه و بارگیری کالا پرداختند.

مدیرکل گمرک و بازرگانی منطقه آزاد قشم از لوازم خانگی، پوشاک، لوازم یدکی، مواد اولیه کارخانجات قشم به عنوان مهمترین کالاهای وارداتی و از روغن های صنعتی، کالاهای دخانی، انواع شناور، سیمان و ... به عنوان مهمترین کالاهای صادراتی از جزیره نام برد.

کد مطلب 2586241

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