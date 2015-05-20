به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلیمانی، با بیان اینکه در واگذاری باشگاههای ورزشی نباید از اصول عبور کرد٬ ضمن بیان مطلب فوق اظهارکرد: خودروسازی یکی از صنعتهای بزرگ کشور است و سرمایهگذاری برای این بخش در طول سالهای بعد از انقلاب، از پول بیتالمال بوده است.
وی ادامه داد: واگذاری باشگاههای استقلال و پرسپولیس به شرکتهای خودروسازی باعث میشود کار اصلی این شرکتها که صنعت است، تحتالشعاع قرار گیرد و این موضوع در کمسیون صنایع مورد مخالفت اعضا قرار گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با این کار عملاً وزیر صنعت وارد حاشیه فوتبال میشود؛ درحالی که ورزش باید در حاکمیت وزیر ورزش باشد و نباید صنعت و معدن تحتتأثیر این حواشی قرار بگیرند.
وی در ادامه افزود: هنوز به درستی مشخص نیست خودروسازی جزء بخش خصوصی است یا دولتی؛ باید این باشگاهها به بخش خصوصی واگذار شود زیرا واگذاری این دو باشگاه به شرکتهای خودروسازی، به نفع مردم٬ فوتبال و صنعت نیست.
سلیمانی که با خبرگزاری خانه ملت گفتگو میکرد، در پایان گفت: اگر مشخص شود که وزیر در این واگذاری مؤثر بوده کار او سخت میشود؛ زیرا رکود در حوزه خودروسازی اتفاق میافتد که حتما استیضاح وزیر را به دنبال خواهد داشت.
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