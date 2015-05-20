همایش هویت و سینمای کردی باید در سطح بین المللی برگزار می شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسروسینا ظهر امروز چهارشنبه در جریان برگزاری همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی که در سالن پردیس سینما بهمن سنندج برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه بیست سال از کار و فعالیت سینمای کردی می گذرد برگزاری نخستین همایش تخصصی در این خصوص در استان مایه تاسف است.

وی عنوان کرد: با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود فرهنگی و هنری و تاریخی استان و همچنین وجود افراد علاقمند و توانمند در حوزه فیلم سازی چنین همایش هایی را باید از سال ها پیش برگزار می کردیم .

وی به میزان تولید سالانه فیلم در هالیوود و بالیوود اشاره کرد و افزود: در هالیوود سالانه نزدیک 700 فیلم و در بالیوود هم 1300 فیلم تولید می شود و این دو بزرگترین صنعت سینما جهان را تشکیل داده اند.

دبیرکمیته علمی همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی با اشاره به اینکه حدود 3 هزار فیلم هم از طریق سینماهای غربی در سال وارد کشورهای جهان سوم می شود، افزود: این در حالی است که آمار تولید سالانه فیلم در ایران با جمعیت بیش از 75 میلیون نفری 90 فیلم است.

سینا با اشاره به اینکه ارزان ترین بلیط های سینما در دنیا متعلق به ایران است ، اظهار داشت: با وجود قیمت پایین بلیط متاسفانه سالن های سینما در کشور ما همچنان خالی است و باید این آسیب مورد بررسی قرار داده شود.

وی عنوان کرد: یافتن راهکاری برای تکیه برسینمای بومی تنها از طریق حمایت از این هنر از سوی مسئولان و علاقمندان و متخصصان در این حوزه امکان پذیر است.

وی بیان کرد: مرکز سینمایی نزدیک 19 میلیارد تومان را برای ساخت هشت فیلم در کشور هزینه کرد و فروش این تعداد فیلم تنها 4 میلیارد تومان بود و در نهایت این مرکز 15 میلیارد تومان متضرر شد.

دبیرکمیته علمی همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی گفت: در بهترین سانس تنها شاهد حضور 20 تا 25 نفر در سالن های سینمای استان هستیم و این مسئله نیاز به بررسی و توجه ویژه دارد.

سینا با اشاره به اینکه سینمای کردی متعلق به چهار کشور ترکیه،ایران، عراق و سوریه است، اظهارداشت: اینکه سینمای کردی تا چه حدی توانسته تصویر واقعی از کردها را به جامعه جهانی نشان دهده و به چه میزان بنیه دارد که هجمه های سایر کشورها را خنثی کند نیاز به تحلیل و بررسی از سوی صاحب نظران در این حوزه دارد که در این همایش دنبال می شود.

وی به تعداد مقالات ارسال شده به این همایش اشاره وبیان کرد: 18 مقاله به این همایش ارسال شده که از این تعداد 14 مقاله دارای شرایط و استانداردهای لازم بودند.

وی ادامه داد: از میان 14 مقاله مذکور توسط 6 داور 9 مقاله انتخاب شد که از این تعداد 7 مقاله در قالب سخنرانی و دو مقاله هم در قالب پوستر ارائه می شوند.

دبیرکمیته علمی همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی گفت: برگزاری این همایش در سطح منطقه ای جوابگوی این عنوان و موضوع این همایش نیست و باید در سطح بین المللی برگزار شود.

سینا اظهارداشت: امیدواریم این همایش در سال آینده به صورت بین المللی برگزار شود تا بتوانیم از مقالات فعالان این عرصه در سایر کشورها نیز بهره مند شویم.