ورود موتورسیکلت های چینی و کاربراتوری ممنوع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه اجرای طرح جایگزینی موتورسیکلت های بنزینی با موتورهای برقی یک ضرورت در پایتخت است، گفت: طی سال گذشته ورود موتورسیکلت های برقی را با جدیت درشهرداری تهران دنبال کردیم بطوریکه در فراخوانی به شرکت های سازنده اعلام کردیم نیازمند حمایت شرکت های سازنده هستیم.

به گفته معاون شهردار تهران، به طور قطع شهرداری تهران از مالکان موتور سیکلت های برقی در قالب طرح های حمایتی و یارانه ایی حمایت خواهد کرد و تسهیلات شارژ و پارکینگ را به مالکان ارایه خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه تولید آلایندگی موتورسیکلت بنزینی در حال حاضر و در بهترین شرایط هشت برابر یک خودرو با استاندارد یورو ۲ است، تصریح کرد: با توجه به وضعیت آلودگی هوای پایتخت تغییر موتورسیکلت های بنزینی به موتورهای برقی یک ضرورت است. از این رو در تلاشیم تا هر چه زوتر طرح جایگزینی موتورسیکلت های برقی را جایگزین موتورسیکت های بنزینی در پایتخت کنیم.

به گفته تشکری هاشمی، اندازه ذرات معلق تولید شده توسط موتورسیکلت‌ها ریزتر از خودروهاست و تا عمق ریه نفوذ می‌کند و برای شهروندان خطرات جانی به همراه دارد.

وی در ادامه از برگزاری جلسات ویژه با شرکت های تامین کننده موتورسیکلت برقی استاندارد خبر داد و گفت: خصوصیات مورد نظرمان را برای موتورسیکلت های برقی استاندارد اعلام کردیم تا صنعت گران داخلی که قادر به تامین چنین موتورسیکلت هایی هستند کار خود را آغاز کنند.

تشکری هاشمی تصریح کرد: همپای ورود موتور سیکلت های برقی، موتور سیکلت های بنزینی استاندارد جایگزین خواهند شد که اولویت نخست مان نیز محدوده های پر ترافیک و با آلایندگی بالاست.

وی با بیان اینکه از داخل و خارج کشور نمونه هایی از موتورسیکلت های برقی به شهرداری معرفی شده است، افزود: مجوزهای سازمان استاندارد به شرکت های معرف، ارایه شده و اکنون تعدادی از موتور سیکلت ها توانسته اند مجوزهای لازم را بگیرند.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: مادامی که موتور سیکلت های بنزینی بدون هیچ چون و چرایی تبلیغ و وارد بازار می شوند و با کمترین هزینه در اختیار مالکان قرار می گیرند ، نمی توان انتظار داشت شهروندان موتورسیکلت برقی را ترجیح دهند، لذا می طلبد مسئولان محیط زیست و موسسه استاندارد بر ممنوعیت ورود موتورسیکلت های چینی و کاربراتوری تاکید لازم را داشته باشند.

به گفته وی، با توجه یبه اینکه زمانی استفاده از موتورسیکلت های برقی الزامی می شود، صنعت گران داخلی باید هر چه زودتر زیرساخت های لازم را برای تولید این نوع موتورسیکلت ها فراهم کنند.

تشکری هاشمی هسته مرکزی تهران را جامعه هدف طرح تغییر موتورسیکلت های بنزینی به برقی در فاز نخست دانست و اظهار داشت: شهرداری در اجرای این برنامه نه به دنبال اسقاط موتورسیکلت هاست ونه تعویض آنها بلکه درصدد کاهش آلودگی و حمایت ازخریداران موتورسیکلت های برقی است. در عین حال که با تامین یارانه در جهت حمایت از مالکان نیز است .

وی زمان اتمام اجرای طرح یاد شده را حداکثر ۵ سال عنوان و تصریح کرد: اگر توافقات لازم صورت گیرد طی دو سال موتورهای برقی را جایگزین موتورسیکلت های بنزینی می کنیم .

به گفته معاون شهردار تهران، همزمان با ترویج فرهنگ استفاده از موتورسیکلت برقی، زیرساخت های لازم در سطح شهر از سوی شهرداری تهران ایجاد خواهد شد. به عنوان مثال از آنجایی که این نوع موتورسیکلت ها با طی مسیری حدود ۶۰ کیلومتر نیاز به شارژ مجدد دارند به منظور رفع این مشکل، در محدوده مرکزی شهر امکان شارژ موتورسیکلت های برقی فراهم می شود.