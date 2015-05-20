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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۷:۰۳

جاودانی:

خانه مطبوعات مازندران کلنگزنی می شود

خانه مطبوعات مازندران کلنگزنی می شود

ساری - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به تهیه زمین برای خانه مطبوعات گفت: خانه مطبوعات استان بزودی کلنگزنی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: زمین خانه مطبوعات استان تهیه شده و باید برای کلنگزنی آن اقدام شود.

وی اظهار داشت: باید با تعامل بین خانه مطبوعات و دیگر بخش ها ساختمان خانه مطبوعات استان ساخته شود تا اصحاب رسانه از آن نفع برند.

 وی با اشاره به برگزاری ششمین دوره انتخابات خانه مطبوعات استان گفت: این انتخابات پرشور و باشکوه برگزار و بخوبی انجام شد.

جادوانی با اشاره به تایید و صحت انتخابات ششمین دوره انتخابات گفت: این انتخابات در دوره ای برگزار شد که من در سمت مدیرکلی نبودم و سعی کردیم بگونه ای عمل شود تا شیرینی این عمل از بین نرود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اعتراض درباره نتایج انتخابات گفت: ارشاد اسلامی نظر وزارت ارشاد را منعکس کرده است و دخل و تصرفی در این زمینه نداشته است.

وی از انعکاس مسائل مربوط به انتخابات خانه مطبوعات به تهران و وزارتخانه انتقاد کرد و گفت: برخی رسانه ای های استان با انتقال مسائل به تهران در حق همکاران رسانه ای ظلم کرده اند.

وی درباره تخصیص نیم درصد فرهنگی ادارات به فرهنگ و هنر یادآور شد: این نیم درصد در حال حاضر حذف شده است.

جاودانی همچنین درباره برگزاری هفته فرهنگی استان مازندران یادآور شد: طرح هفته های فرهنگی استان و شهرستانها تهیه شده و این برنامه در نیمه اول امسال اجرا می شود.  

 

 

 

کد مطلب 2586350

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