جشنواره بین المللی کارتون تبریز ستاره قرمز فکو را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس انجمن کارتونیست های تبریز در حاشیه دوازدهمین جشنواره بین المللی کارتون تبریز با اشاره به تعداد شرکت کنندگان در این جشنواره گفت: طبق کنوانسیون موزه های کارتون، آثار اورجینال هنرمندان از ۳۴ کشور و جمعا یک هزار و ۳۵ اثر توسط دبیرخانه جشنواره دریافت شد.

رحیم بقال اصغری در ادامه تصریح کرد: از این طریق مجموعه ای ارزشمند به آثار موجود در موزه کارتون افزوده شد و با توجه به تغییر ذائقه کارتونیست های جهان که اغلب میل به شرکت در مسابقات اینترنتی دارند، این تعداد اثر قابل توجه است.

وی همچنین اظهار داشت: این دوره از جشنواره توانست پنج ستاره قرمز فکو (فدراسیون کاریکاتور جهان) را که نشان از کیفیت بالای یک جشنواره است، کسب کند و قابل ذکر است که تعداد معدودی از جشنواره ها در جهان این تعداد ستاره را دارا است.

رئیس انجمن کارتونیست های تبریز در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان شد: دوزادهمین جشنواره بین المللی کارتون تبریز تنها جشنواره ای است که در حوزه هنرهای تجسمی توانسته به دور دوازدهم برسد.