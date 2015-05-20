هویت قومی و منطقه ای دانش آموزان باید حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم محبی در مراسم اختتامیه نخستین دوره جشنواره دانش‌آموزی نوجوان خوارزمی که ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، بیان کرد: می توان از جشنواره های مختلف به ویژه جشنواره خوارزمی به عنوان فرصتی برای کارآفرینی دانش آموزان بهره برد چرا که این جشنواره می تواند به خوبی استعدادها و خلاقیت های دانش آموزان را به منصه ظهور برساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تربیت دانش آموزان با استفاده از رویکردهای صحیح اظهار کرد: تربیت مقوله ای ذاتی است که نیاز به هدایت و راهنمایی انسان ها دارد از این رو باید در پی اعمال آن از راه های صحیح بود و هرگز در این وادی نباید دچار اشتباه شد.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوره اول وزارت آموزش و پرورش گفت: هر یک از دانش آموزان گذشته از هویت مشترک انسانی، اسلامی و ایرانی دارای هویت های قومی و منطقه ای هستند که باید این هویت نیز حفظ شود.

این مسئول ادامه داد: باید کوشید تا عشق به هویت خانوادگی، زبانی و منطقه ای را مانند هویت ملی در دانش آموزان تقویت کنیم.

محبی بیان کرد: پس از هویت خانوادگی و قومی کسب شایستگی‌ها و مهارت‌هایی که یادگیری آنها مستلزم تعقل و تفکر دانش‌آموزان است یکی دیگر از بخش های مهم فرایند شکل‌گیری هویت در دانش آموزان است که باید بیش از همه توسط معلمان مورد توجه قرار گیرد.