اخبار كوتاه اجتماعي

ادامه كمكهاي امدادي هلا احمر به پناهجويان ايراني مقيم عراق

برابر گزارش جمعيت هلال احمر استان ايلام و در راستاي ادامه فعاليت هاي امدادي و كمك به پناهجويان ايراني مقيم عراق 28-26 شهريور ماه امداد گران به 627 پناهجو در نقطه صفر مرزي امداد رساني كرده و 287 نفر را براي اسكان در اردوگاه چم سري دهلران پذيرش كردند.

مي توان با مهرورزي پايه گذار صلح در جهان بود

دكتر رحيمي استاد دانشگاه در رشته روانشناسي در دومين روز همايش بين المللي ائتلاف جوانان صليب سرخ و هلال احمر براي صلح و دوستي گفت:" توسل به زور براي صلح در نهايت منجر به جنگ ديگر مي شود و براي رسيدن به صلح فراگير بايد راه ديگري غير از توسل به زور را مهيا كرد و تنها با مهرورزي مي توان پايه گذار صلح در جهان بود"

تشكيل اكييپ هاي امداد جاده اي در روزهاي پاياني تابستان در استان سيستان و بلوچستان

اداره علميات امداد و نجات هلال احمر استان سيستان و بلوچستان در روزهاي پاياني فصل تابستان و پايان تعطيلات مدارس و مراكز آموزش عالي كه به طور معمول حجم بالاي مسافرت هاي تفريحي خانواده ها را در بر دارد، اقدام به تشكيل اكيپ هاي امداد جاده اي كرده است.

گفتني است، اين گروه ها متشكل از 3 مربي و 18 امدادگر متخصص با تجهيزات كامل هستند كه از تاريخ 26 شهريور ماه تا 5 مهر ماه به منظور امداد رساني سريع به هموطنان آسيب ديده در تصادفات احتمالي در قالب اكيپ هاي ثابت در پليس راه زاهدان و گشت هاي سيار شروع به كار كرده اند.

پنچ هزار و 200 جوان عضو هلال احمر سمنان آموزش ديدند

به گفته معاون امور جوانان هلال احمر استان سمنان، در سال جاري بيش از 5 هزار و 200 نفر از جوانان و نوجوانان عضو مركز امور جوانان استان در 184 كلاس آموزشي شركت كردند.

دكتر رضايي افزود: تابستان امسال يك هزارو 450 نفر از جوانان و نوجوانان به اردوهاي درون و برون استاني اعزام شدند."

گزارش كارگاه جوانان براي صلح و دوستي

كارگاه جوان براي صلح و دوستي در همايش بين المللي ائتلاف جوانان صليب سرخ و هلال احمر براي صلح و دوستي در 26 شهريور ماه با چهار محور اصلي، تاكيد بر آموزش موثرتر، گفتگو و تسامح، دستيابي به همكاري متقابل و مدافعه گري در تالار ياسمن هتل هما برگزار شد.

انتخابات جمعيت هلال احمر در شعب شهرستانها در دهم دي ماه برگزار مي شود

در دومين جلسه گردهمايي مديران عامل هلال احمر سراسر كشور رييس جمعيت هلال احمر انتخابات هلال احمر را روز 10 دي ماه سال 82 را روز انتخابات جمعيت هلال احمر اعلام كرد.